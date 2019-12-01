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擺脫大象鼻／這件事情沒做到 管子一直留在臉上拔不掉

2019-12-01 21:58聯合報 記者鄧桂芬／台中即時報導

專家指出，脫離鼻胃管的第一步是在醫院接受完整的吞嚥功能評估。報系資料照
專家指出，脫離鼻胃管的第一步是在醫院接受完整的吞嚥功能評估。報系資料照
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擺脫「大象鼻」有技巧嗎？專家表示，脫離鼻胃管的第一步是在醫院接受完整的吞嚥功能評估，醫療團隊會依評估結果安排治療計畫，讓病人按表操課。此外，也可連結長照復能資源，由專家到府指導家屬如何替食物攪打或增稠，一步步提升患者的吞嚥機能。

住彰秀護理之家的85歲謝阿嬤因為吃東西嗆咳變肺炎，送醫後被放置鼻胃管，但阿嬤不喜歡管子，總會自行拔除。護理師和家屬充分討論後，讓阿嬤接受吞嚥評估與復建，終於在5個月後脫管、恢復以口進食，能再一嚐食物的滋味。

秀傳醫療體系副營運長陳進堂表示，吞嚥機能的評估與提升，需要靠跨專業的整合資源才能做到，所以到醫院接受完整的評估是相當重要的一步。另外，病人在戴著鼻胃管出院前，也可先會診營養師，接受第一步最直接的專業指導。

陳進堂說，據他了解，高雄的小港醫院和阮綜合醫院就設有咀嚼吞嚥機能重建中心，即是整合跨專業資源，以協助吞嚥障礙者脫離鼻胃管。

但最常陪伴在病人身旁的人，其實是家屬。秀和慈善基金會執行秘書陳佳琪表示，該會特別進到社區開設工作坊提供教育訓練，另志工隊會教家屬「健口操」，再回家教導患者執行，提升咀嚼肌功能、增加鼻胃管移除的機會。

此外，長照2.0包括有居家復能服務，民眾也可申請語言治療師和營養師到府提供吞嚥訓練及備餐技巧。

秀傳醫院營養師洪可紜舉例，居家營養師會先訓練個案喝水，評估水杯內應該要放多少增稠劑，確定個案可以吞食的稠度後，再提供給家屬參考。若是要做攪打餐，則會直接利用居家現場的食物及器具，教導家屬食物質地如何拿捏。

洪可紜說，很多患者或家屬覺得吃軟質食物就夠了，但流質飲食有盲點，可能熱量夠，蛋白質卻不夠，吃攪打餐仍有必要。另有家屬會用太白粉代替增稠劑，但她提醒，利用太白粉增稠的食物，復熱後會離水，個案吃了恐易嗆咳。

陳佳琪認為，長照2.0雖然提供居家吞嚥復能服務，但服務次數不多，最好仍是直接教會主要照顧者及個案怎麼長期執行訓練，才是增加脫管機會的方法。

患者長照

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