擺脫大象鼻／找回媽媽吃的幸福感 營養師失敗也不放棄

2019-12-01 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台中即時報導



幫鼻胃管長輩找回吃的幸福感，對專業人員來說也不容易。資深營養師謝惠敏想讓媽媽吃一塊蛋糕，努力協助復健，卻在離成功最後一哩路時，媽媽再次嗆咳送醫，令她差點灰心。但她說，吃是最幸福的事，會再嘗試一次，只是這次降低目標值，「改吃一盒布丁就好。」

謝媽媽平常由外籍移工照顧，105年6月因吸入性肺炎送醫，第一次插上鼻胃管。當時醫護問：「媽媽怎麼這麼瘦？」謝惠敏才驚覺，雖然天天回家陪媽媽吃飯，也知道媽媽常嗆到，她卻輕忽嚴重性，更沒發現媽媽因此消瘦10公斤。

身為營養師的她懊惱過後，為了幫媽媽盡早移除鼻胃管，出院後開始認真訓練媽媽由口進食，約一個月後成功脫離。但是，謝媽媽從嘴巴吃進的營養份量不足，體重無法上升，不到半年又一次因病住院，鼻胃管又被插了回去。

裝上鼻胃管後，謝媽媽因營養攝取夠，體重養回至60公斤。但謝惠敏說，媽媽會不由自主拔掉鼻胃管，另在每周末的家庭聚餐期間，也會對全家人露出想吃的眼神。「對媽媽來說，家庭聚會應是美好時光才是，這讓我們相當不捨。」

謝惠敏曾找機會詢問醫師能否改胃造口？醫師反問：「能保證媽媽不會拔（管）嗎？再插回去不像鼻胃管這麼容易喔！」讓她愣住，最後決定維持鼻胃管，但再訓練媽媽一次。

為了讓媽媽能吃一塊弟弟親手做的蛋糕，謝惠敏申請長照復能服務，讓語言治療師到宅訓練，而她姊姊也研讀相關書籍，學習怎麼從旁協助。

這次認真訓練2年，謝媽媽終於能在鼻胃管灌食維持營養之下，白天能用嘴巴吃幾口奶酪點心，這讓謝惠敏對拔除鼻胃管愈來愈有自信。只是開心沒多久，謝媽媽今年5月又再發生吸入性肺炎。

謝惠敏說，有朋友叫她放棄，「但和家人吃飯是最幸福的事，若不努力就真的不能吃了。」只是要兼顧生命安全和幸福感實在不易，也需要相當大的耐心，「我會再嘗試看看。」