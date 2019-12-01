厚外套出動！2日愈晚愈冷 周四周五可望迎初雪

2019-12-01 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



今年首波大陸冷氣團今晚襲台，中部以北及東北部明天氣溫明顯「溜滑梯」，且愈晚愈冷，明天晚上至周二清晨最低下探12度，有局部短暫雨整天濕涼，南部跟花東也僅14度，民眾出門務必穿上厚外套防寒。

周四晚間到周五清晨，北部及東北部地區降雨時間長，玉山、合歡山等3千公尺以上高山有機會降下今年第一場「初雪」，追雪民眾可得把握時機。

中央氣象局預報員張承傳表示，隨著大陸冷氣團接近，氣溫由北而南逐漸下降，今晨中部以北、東北部低溫16度，南部跟花東18度。

今晚至明晨則是這波大陸冷氣團最冷的時間點，張承傳說，中部以北、東北部低溫剩下12、13度，南部跟花東15、16度，寒意明顯。沿海空曠地區更可能下探10度，有機會亮起今年第一顆黃色低溫燈號。

張承傳說，今天北部跟東半部都有局部短暫雨，外出記得攜帶雨具，明天白天雨勢趨緩，偶有陽光露臉，不過感覺仍偏涼。中南部都是多雲到晴的天氣。

中颱「北冕」帶來水氣，全台轉濕冷。張承傳指出，周三至周五這段期間，雖然冷空氣減弱，但各地陰雨，北部、東北部甚至有局部大雨，且降雨時間長，中南部平地也有短暫雨，天氣仍是濕濕涼涼。