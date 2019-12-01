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如果不想洗腎 醫師說這個動作一定要做

2019-12-01 21:00聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

醫師表示，尿蛋白篩檢只是小動作，卻能早期發現腎臟病。 圖／ingimage
醫師表示，尿蛋白篩檢只是小動作，卻能早期發現腎臟病。 圖／ingimage
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慢性腎臟病醫療費用是健保支出首位，但腎臟是沉默的器官，通常有症狀出現時，腎功能已經不好。醫師表示，要早期發現腎臟病，避免洗腎，驗尿蛋白是最重要的方式。

內科醫學會研討會中，雙和醫院腎臟內科主治醫師吳麥斯表示，慢性腎臟病是可治療的疾病，但許多病人發現發現時已是第四期，需要洗腎。

吳麥斯表示，國人對於腎臟病警覺性低，患有腎臟病的人僅有3.5％知道自己罹患慢性腎臟病，且許多人發現時已是第四期和第五期。慢性腎臟病第四期，其腎臟功能僅有正常人15至59%；到了第五期，腎臟功能則只剩正常人的15%以下，通常準備與接受透析治療及腎臟移植。

但吳麥斯表示，腎臟病若是早期發現，可以延緩病情惡化，尿蛋白檢驗便是很好的篩檢工具。他說，當腎臟功能出現問題，腎絲球過濾白蛋白的功能受到損害，使得過多的白蛋白滲漏到尿中。當白蛋白排出量大於30毫克，稱為「微量白蛋白尿」，表示腎絲球已受損害。

但此時受傷是可逆的，可透過藥物治療等方式修補，若未積極處理，等到腎絲球「破洞」，更多的白蛋白跑到尿裡，可能造成不可逆的損傷，只能洗腎。

吳麥斯提醒，腎臟病高危險群，包括糖尿病、高血壓患者及60歲以上長者，一定要定期接受健康檢查，檢驗尿蛋白；若小便有很多泡泡，像「啤酒」一樣，也要提高警覺，進行篩檢。吳麥斯強調，尿蛋白篩檢「雖然只是小動作」，卻能早期發現腎臟病，造成大改變。

腎臟病洗腎醫師

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