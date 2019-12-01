青光眼手術常用藥缺貨 食藥署緊急核准專案進口

2019-12-01 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



本報今天報導青光眼患者手術中最常使用到的「絲裂黴素C（Mitomycin-C）」，10月起大缺貨，可能影響手術成功率。食藥署今表示，11月20日已核准一家藥廠從南韓進口絲裂黴素C，核准用量為3萬劑。

絲裂黴素C，適應症主要為緩解胃癌、膀胱癌、肺癌、肉瘤癌、白血病症狀，但因為發現有助於青光眼手術執行，成了該藥最常見的適應症外使用方式。三總一般眼科主任、青光眼專科主任呂大文說，絲裂黴素Ｃ主要是配合青光眼最常見的「小樑切除術」使用，以幫助傷口癒合。由於原廠宣布該藥品質堪慮全面回收，直到2021年才能恢復供貨，缺貨期間，若用回舊藥，手術成功率僅剩五成。

對於青光眼用藥「絲裂黴素Ｃ」缺貨的問題，食藥署藥品組科長張連成表示，10月24日已公開徵求專案進口，並於11月20日核准一家藥廠從南韓進口絲裂黴素Ｃ，核准用量為3萬劑，待原持許可證的廠商可恢復供貨，將以許可證廠商優先進行供貨。

張連成表示，該藥健保使用量每年為6萬劑，目前也有其他家廠商正在申請。核准的廠商資訊食藥署已公開於藥品供應平台（https://dsms.fda.gov.tw/），各醫療院所可向廠商申請，然而目前尚未有醫療院所申請。