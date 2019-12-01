首波冷氣團報到！一張圖了解雨怎麼下、哪天最冷？

2019-12-01 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



今年首波大陸冷氣團今晚報到。本報資料照片 分享 facebook 今年首波大陸冷氣團今晚深夜報到，中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣。整體而言，明天開始氣溫下降、周二清晨最冷，周三到周五南方雲系吹入，各地「雨神同行」，周末降雨才會趨緩。

氣象局說，大陸冷氣團今天深夜報到，明天溫度由北而南逐漸下降。北部及宜蘭周一天氣陰雨，溫度則是愈晚愈冷；中部及花東地區白天也開始有轉涼的感覺，尤其花東雲多有短暫雨勢，感受更明顯；南部白天仍然晴朗溫暖，不過入夜後也明顯轉冷。

周二清晨將是最冷的時候，中部以北及宜蘭將下探12度，其他地區也在15度左右。白天開始北部及東半部雨勢趨緩，陽光偶爾露臉，但整天溫度仍偏涼。中南部則維持晴朗，日夜溫差較大。

周三至周五「雨神同行」。氣象局指出，北冕颱風外圍雲系將覆蓋台灣天空，各地天氣陰雨、尤其北台灣還有局部較大雨勢。超過3000公尺的高山在溫度條件配合下，也有局部降雪的可能。由於烏雲罩頂，各地溫度還是偏涼，有些地方白天溫度甚至還比周一、周二還低。

氣象局說，周六、周日水氣減少，北部和東半部「厭世」的下雨天有機會改善，中南部甚至可以恢復晴朗穩定，但東北季風沒有減弱，因此天氣還是偏涼。