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向上帝借時間 當代傑出指揮家楊頌斯辭世

2019-12-01 19:24聯合報 記者何定照／即時報導

「向上帝借時間」的著名指揮楊頌斯辭世。圖／兩廳院提供
「向上帝借時間」的著名指揮楊頌斯辭世。圖／兩廳院提供
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當代最傑出指揮之一楊頌斯（Mariss Jansons）昨天因急性心臟衰竭，在聖彼得堡家中辭世，享壽77歲。他曾多次率領巴伐利亞廣播交響樂團、阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團來台演出，樂迷無數，消息傳出，樂界都甚表哀傷。

楊頌斯有心臟病史，1996年曾在指揮時心臟病發，從此心臟裝了個微型電擊器，一測到心跳停止就會自動運作，此後他常自稱時時都像在「向上帝借時間」，「把每場音樂會都當做最後一場音樂會」。去年他原本要率巴伐利亞廣播交響樂團來台，因身體不適，臨時由另一大指揮祖賓．梅塔代打，今年也無法率阿姆斯特丹大會堂管弦樂團來台。台灣樂迷都還盼他再訪台，奈何昨傳噩耗。

拉脫維亞裔的楊頌斯，出生時猶太外公死於排猶暴動，三歲隨指揮家父親阿爾維茲．楊頌斯遷居俄國。阿爾維茲．楊頌斯曾任指揮大師穆拉汶斯基於列寧格勒愛樂的助理指揮，也要兒子從小學鋼琴、指揮、小提琴。楊頌斯於26歲赴維也納，師從指揮大師卡拉揚。

1971年，楊頌斯贏得柏林「卡拉揚國際指揮大賽」，打開名號，卡拉揚也有意邀他當柏林愛樂助理指揮，卻遭俄官方阻絕消息。但楊頌斯超高才華無法擋，此後歷任列寧格勒愛樂助理指揮、奧斯陸愛樂音樂總監等，並於2002年至2015擔任阿姆斯特丹大會堂管弦樂團音樂總監，同時從2003年擔任巴伐利亞廣播交響樂團首席指揮至今，還簽約到2024年，被譽為「管弦樂魔術師」。

阿姆斯特丹大會堂管弦樂團、巴伐利亞廣播交響樂團都是全球前10大樂團，楊頌斯前幾年來台受訪談當時同時執掌的兩團時，稱兩團都有如他兒子，「巴伐利亞廣播交響樂團情感非常豐富活潑，演出完美；阿姆斯特丹大會堂管弦樂團極具敏感度，樂音美麗優雅，雖然特質不同，但都很棒。」

他當時也自剖，掌握音樂靈魂的要訣在於「熱情」：「我到現在都還在想怎樣能做得更好，在我心目中，最高的音樂層次是『宇宙級』，能表現音樂的內在情緒與涵養。」他認為，音樂家不能只為了自己演奏，而是為了公眾，「要把屬於心靈層次的豐富傳達出去」。

楊頌斯最為樂迷稱道的是指揮手勢清晰又不失感性，管弦樂音色解構出色，能讓樂團各聲部極致交融又各予極大的詮釋空間。近年隨著他年事漸高，樂迷更深感他音樂如臻化境。2014年他率領巴伐利亞廣播交響樂團與鋼琴家齊瑪曼在台合作的音樂會，至今讓眾多樂迷津津樂道，譽為有如神蹟，可惜已難再現。

交響樂團音樂會心臟病

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