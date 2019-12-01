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雜技團攔轎比武 紅樓12月飄歷史味

2019-12-01 19:21台灣醒報 記者張元融╱台北報導

街頭作品實驗室團隊1日在西門紅樓前重現萬華早期的熱鬧場景。（photo by張元...
街頭作品實驗室團隊1日在西門紅樓前重現萬華早期的熱鬧場景。（photo by張元融／台灣醒報）
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西門紅樓邀請街頭作品實驗室團隊在西門町人群間上演一齣大秀雜技的「攔轎比武」！北市文化局今年以《憶倚紅樓》為題，慶祝西門紅樓111週年慶，並推出三大免費活動，包括3場紅樓館內導覽活動、館內免費風格婚紗與「從紅樓走至剝皮寮」的夜間萬華尋奇導覽。

攔轎比武引注目

12月1日下午兩點半的週日，紅樓側邊廣場搭起的舞台，台北市文化局正舉辦《城西好會》開幕記者會，向市民宣傳12月份台北舊城文化活動。

開場雜技團體由「溜溜球達人楊元慶」及街頭作品實驗室5位街頭表演家（Red Bull扯鈴冠軍方庭量等），一路拉著古早味人力車，穿越隨性逛街的人群，大陣仗展開「攔轎申冤」的雜技比武大賽，6位年輕好手在和煦陽光下，又是「忍者街舞後空翻」，又是拋接扯鈴，讓西門町的國內外遊客停下腳步、嘖嘖稱奇。

三大免費導覽

記者會開始，北市文化局副局長陳譽馨換上一身漢服表示：「每年12月份西門紅樓皆會舉辦活動，去年3月整修後重新開幕的紅樓，今年是自1908年落成以來的第111週年，因此以1的一到四聲諧音『伊、移、倚、異』，推出紅樓內的香氛專櫃與三大導覽紅樓歷史的免費活動。」

《品味「伊」種紅樓香氣》，在紅樓內與品牌「一日茶室」合作，以烏龍茶為基底，佐以清新淡雅的柚花香，特調出「紅樓專屬氣味。」《訴說「移」段紅樓歷史》分3場館內導覽，1.「總監說」於7日由紅樓總監分享營運心得；2.「共融說」於14日主打「無障礙友善導覽」；3.「在地說」則重現台北最早發展時期的古早繁榮景象。

《見證「倚」生相伴的真情》則於16日開放11組伴侶進館婚紗攝影，特別的是，將可在不對外開放的二樓劇場取景。最後是已報名額滿的《夜遊西城》，22日將由「紅樓說書人：黃冠熹」帶領民眾體驗萬華在地文化兩小時，從都市傳說、紅樓故事、走訪萬華老街，介紹到剝皮寮夜生活。

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文化局西門紅樓北市

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