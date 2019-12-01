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培育新住民二代 伊甸深耕十年有成

2019-12-01 19:20台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

「多元智慧培力課程」十年成果展中，聚集已屆大學和剛踏入小學的新二代，熱鬧非凡。(...
「多元智慧培力課程」十年成果展中，聚集已屆大學和剛踏入小學的新二代，熱鬧非凡。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
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十年正好是小學生成長至大學生所需的光陰，也可以讓一位生性害羞的新住民二代蛻變成充滿自信的年輕人！伊甸與國泰1日舉辦「多元智慧培力課程」十年成果展，聚集了已屆大學和剛踏入小學的新二代，現場不僅有自編手影戲等精彩表演，還有來自異國的佳餚與遊戲闖關區，熱鬧非凡。

開辦多元培力課程

伊甸新移民家庭成長中心主任朱莉英表示，多數的新住民家庭因語言及文化等差異，無法順利的協助子女學習，使得孩子在學習的進度上較為緩慢，進而影響其自信心。國泰慈善基金會總幹事鍾茂季表示，對此，伊甸和國泰早在10年前即開辦新住民二代課程，引導他們找到人生目標。

從2010年起，伊甸每個月開設固定課程，包含了多元文化戲劇教學、青春期、種籽志工領袖培育、金融理財等特色課程，今年暑假更帶新二代到新竹縣「服務學習體驗」，藉由體驗插秧等農事，培養愛護地球及永續經營的觀念。參與的新住民二代也從2010年的1057人成長至今年的4150人。

為未來做準備

來自馬來西亞的社工員上官敬安，原是馬國的中學輔導老師，因想要深入了解台灣弱勢學童面臨的問題，毅然決然暫時放下在馬國穩定的工作，來台灣就讀兒童與家庭學研究所，之後進入伊甸工作。

媽媽來自湖南的小瑄，今年已是大二生，在國小四年級開始參與多元培力課程。本來個性極為害羞的她，多年來逐漸打開心房，這次更擔任暑假新竹服務學習體驗工作坊的統籌，領導其他人。即將踏入職場的她，也爭取到了移民署機場快速通關服務志工，積極為未來做準備。

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新住民新移民

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