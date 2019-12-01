青光眼手術常用藥缺貨 食藥署已核准專案進口

2019-12-01 18:20 中央社 台北1日電



常用於減少青光眼患者手術結疤的用藥絲裂黴素Ｃ缺貨，有醫師認為，將影響手術成功率，對病人不公平。食藥署今天回應，已核准廠商專案進口。

媒體報導，青光眼手術中最常使用到的絲裂黴素Ｃ（Mitomycin-C），能提升手術成功率。但從10月起大缺貨，11月原廠宣布該藥品質堪慮全面回收，直到2021年才能恢復供貨。

三軍總醫院青光眼專科科主任呂大文下午受訪時表示，絲裂黴素Ｃ主要是配合青光眼最常見的「小樑切除術」使用，可幫助傷口減少結疤、抗纖維化，提升手術成功率。但現在此藥缺貨後，只能用另一款藥5-FU替代，但抗纖維化效果較差，也使得手術成功率下降。

呂大文說，原本臨床有更好的用藥選擇，但現在因為缺藥，只能用效果比較差的藥替代；尤其需要青光眼手術者可能都因為眼壓過高，必須即時手術，只能跟病人說明現況，沒有好藥可用對病人並不公平。

食品藥物管理署藥品組科長張連成受訪時表示，該藥品是因原料問題加上市場需求增加，導致市場缺貨。但評估過後，已有藥商申請專案進口，且11月20日已核准一家藥廠的進口案，缺貨問題應可獲緩解，也希望醫界若有缺藥狀況，應儘速反應。

中華民國眼科醫學會理事長劉瑞玲下午受訪時表示，在20、30年前，頑固型青光眼患者才會用到絲裂黴素Ｃ，但現在隨著醫界用藥掌握度高，幾乎每一名青光眼手術患者都會用到絲裂黴素Ｃ。

劉瑞玲說，亞洲的青光眼患者手術又比較容易會有結疤反應，在術中使用絲裂黴素Ｃ可減少結疤，維持手術成功率。不過，現在雖然絲裂黴素Ｃ缺貨，必須使用替代藥物，但成功率其實取決於青光眼種類，且與患者年齡有關，並不是說換用替代藥物就會影響所有病人的成功率。

絲裂黴素Ｃ適應症為緩解胃癌、膀胱癌、肺癌、肉瘤癌、白血病症狀，在醫界發現有助青光眼手術執行後，也成為常見的適應症外使用。