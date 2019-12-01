冬天做糞便潛血檢查 正是好時機

2019-12-01 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



時序入冬，最新研究顯示，夏日氣溫濕度會導致檢體變質，降低糞便潛血檢查的陽性率，冬天做糞便潛血檢查最合適的季節。

韓國今年七月發表，分析三萬五千多名民眾的糞便潛血檢查及大腸鏡檢查結果，結果發現，當環境中的溫度高於24度、溼度高於80%，糞便潛血檢查陽性率及敏感度會顯著下降，差距最多可達到1%。

台灣大腸癌篩檢計畫主持人、消化系醫學會秘書長邱瀚模表示，糞便潛血檢查的敏感度下降，代表發現癌前病變的機會降低，導致民眾在下次篩檢前發生大腸癌機率上升。

邱瀚模表示，高溫高濕會讓檢體容易變質，血紅素被破壞掉，因而降低陽性率，所以建議民眾一定要把檢體盒放冰箱，在冷藏可以保存一周都沒問題。但很多民眾很難接受冰箱有糞便檢體，都放在室溫環境。如果夏天放一個晚上就立刻送驗，可能影響不大，如果幾天後才送驗，檢體品質就會打折扣，若在冬天甚至是寒流的日子，室溫放幾天，檢體還不至於變質。

邱瀚模說，雖然陽性率減少1%看起來不多，但糞便潛血檢查篩檢人數以百萬計，且20個陽性個案就有一個是大腸癌，這1%就代表一百萬人裡有500個大腸癌患者沒有被偵測出來，不容小覷。

目前政府機關基於作業流程，年初年尾比較偏向整備和統整，推動篩檢通常在夏天是主力，提醒民眾如果在夏天做大腸癌篩檢，一定要冷藏檢體，並且儘速送驗。

糞便潛血檢查是相當準確的篩檢工具，邱瀚模分析2004至2014年國家篩檢資料，追蹤比較接受篩檢組有306萬多人及未篩檢組249萬多人，結果發現，糞便潛血檢查陽性者，七成後續有接受大腸鏡確診，結果發現每做1000個糞便潛血檢查就能發現兩個大腸癌。

篩檢發現的0期、1期加起來有53.6%，僅8.7%是四期，但未篩檢者僅21.8%是零期一期，78.2%是二期以上，其中四期佔25%。根據國家篩檢資料，整體來說，篩檢可減少第二期以上的大腸癌發生率達29%，減少大腸癌死亡率35%。

國健署癌症登記資料顯示，大腸癌是十大癌症發生率第一名，已蟬聯四到五年。邱瀚模說，目前台灣符合公費篩檢的民眾，大約四成有定期篩檢率，每年新發生一萬五千名大腸癌患者大約有三分之一是篩檢找到的。