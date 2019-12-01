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做完大腸鏡沒多久仍罹癌？關鍵在這三個指標

2019-12-01 17:12聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

有些人覺得自己很冤枉，明明按間做糞便潛血檢查，檢查陽性也速速回診做大腸鏡，結果沒問題，卻還是在兩年內發現罹患大腸癌。這到底是怎麼回事？關鍵就在盲腸到達率、腺瘤偵測率、清腸程度，這三項大腸鏡的品質指標，對於檢查結果否能救人一命，有很大的影響。

台灣大腸癌篩檢計畫主持人、消化系醫學會秘書長邱瀚模，現行的糞便潛血檢查已經相當精準，每20個沒做大腸鏡的糞便潛血陽性個案，就有一個是癌症沒抓出來。陽性個案如果沒做大腸鏡，未來死於大腸鏡的風險增加64%，所以醫師都會強烈要求陽性個案一定要去做大腸鏡。

不過大腸鏡的執行效果，受到技術品質非常重要。邱瀚模今於內科醫學會學術演講會發表國家篩檢資料分析，結果顯示，如果大腸鏡沒有完整做到盲腸，在下次篩檢前發生大腸癌的風險增加76%；如果在腺瘤偵測率小於15%的院所做大腸鏡，下次篩檢前發生癌症的風險增為2.4倍。至於清腸程度，如果清不乾淨，除了會看不清楚，也容易使檢查無法完整達到盲腸。

邱瀚模建議，病人做大腸鏡檢查時，最基本能做的就是檢查後詢問醫師「有沒有檢查到最裡面？有沒有看到息肉？清腸程度如何？」，以了解檢查程度。邱瀚模提醒，偵測大腸癌一定要做完整全程的「大腸鏡」，如果只做直腸鏡或乙狀結腸鏡看不到近端大腸的息肉，但50歲以上大腸息肉有四成都長在這裡。另外建議民眾遵照醫囑，確實執行低渣飲食，並且記得要在檢查前五到八小時喝清腸藥，太晚或太早喝都會影響清腸率。

政府方面，篩檢計畫已要求所有陽性個案的資料都要上傳到中央資料庫，資料庫會計算盲腸到達率、腺瘤偵測率等資料，再把「成績單」回饋給各院所參考，讓院所清楚知道和全國品質相比，自己的執行品質如何、該針對何弱點進行改善。邱瀚模表示，根據國家篩檢資料，近年隨著腺瘤偵測率、盲腸到達率的逐年提高，篩檢間發生大腸癌的機率已經已經慢降低很多，但還有更好的努力空間，

邱瀚模表示，大腸癌篩檢在世界各國有個特殊現象，就是在篩檢端投資越多，國家醫療財政越健全，因為早期診斷的治療成效太好了，零期存活率幾乎100%，一期存活率高達95%。邱瀚模說，除了強化專科醫師執行內視鏡的相關訓練和認證，也希望政府未來在大腸鏡檢查推動論品質計酬，並且在大腸鏡的麻醉上給予民眾補助，提高醫病雙方積極檢查的誘因。

衛福部國健署副署長賈淑麗表示，為了提高檢查品質、儲備未來可運用於輔助診斷的大數據，國健署從醫學中心開始逐步推動「標準化結構式大腸鏡報告」，包括盲腸到達率、腺瘤偵測率、清腸程度、使用何種清腸藥，都有相關資料，可作為未來政策改革的基礎。

台灣大腸癌篩檢計畫主持人、消化系醫學會秘書長邱瀚模今於內科醫學會學術演講會發表國...
台灣大腸癌篩檢計畫主持人、消化系醫學會秘書長邱瀚模今於內科醫學會學術演講會發表國家篩檢資料分析。 記者邱宜君／攝影
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大腸癌息肉醫師

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