做完大腸鏡沒多久仍罹癌？關鍵在這三個指標

2019-12-01 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



有些人覺得自己很冤枉，明明按間做糞便潛血檢查，檢查陽性也速速回診做大腸鏡，結果沒問題，卻還是在兩年內發現罹患大腸癌。這到底是怎麼回事？關鍵就在盲腸到達率、腺瘤偵測率、清腸程度，這三項大腸鏡的品質指標，對於檢查結果否能救人一命，有很大的影響。

台灣大腸癌篩檢計畫主持人、消化系醫學會秘書長邱瀚模，現行的糞便潛血檢查已經相當精準，每20個沒做大腸鏡的糞便潛血陽性個案，就有一個是癌症沒抓出來。陽性個案如果沒做大腸鏡，未來死於大腸鏡的風險增加64%，所以醫師都會強烈要求陽性個案一定要去做大腸鏡。

不過大腸鏡的執行效果，受到技術品質非常重要。邱瀚模今於內科醫學會學術演講會發表國家篩檢資料分析，結果顯示，如果大腸鏡沒有完整做到盲腸，在下次篩檢前發生大腸癌的風險增加76%；如果在腺瘤偵測率小於15%的院所做大腸鏡，下次篩檢前發生癌症的風險增為2.4倍。至於清腸程度，如果清不乾淨，除了會看不清楚，也容易使檢查無法完整達到盲腸。

邱瀚模建議，病人做大腸鏡檢查時，最基本能做的就是檢查後詢問醫師「有沒有檢查到最裡面？有沒有看到息肉？清腸程度如何？」，以了解檢查程度。邱瀚模提醒，偵測大腸癌一定要做完整全程的「大腸鏡」，如果只做直腸鏡或乙狀結腸鏡看不到近端大腸的息肉，但50歲以上大腸息肉有四成都長在這裡。另外建議民眾遵照醫囑，確實執行低渣飲食，並且記得要在檢查前五到八小時喝清腸藥，太晚或太早喝都會影響清腸率。

政府方面，篩檢計畫已要求所有陽性個案的資料都要上傳到中央資料庫，資料庫會計算盲腸到達率、腺瘤偵測率等資料，再把「成績單」回饋給各院所參考，讓院所清楚知道和全國品質相比，自己的執行品質如何、該針對何弱點進行改善。邱瀚模表示，根據國家篩檢資料，近年隨著腺瘤偵測率、盲腸到達率的逐年提高，篩檢間發生大腸癌的機率已經已經慢降低很多，但還有更好的努力空間，

邱瀚模表示，大腸癌篩檢在世界各國有個特殊現象，就是在篩檢端投資越多，國家醫療財政越健全，因為早期診斷的治療成效太好了，零期存活率幾乎100%，一期存活率高達95%。邱瀚模說，除了強化專科醫師執行內視鏡的相關訓練和認證，也希望政府未來在大腸鏡檢查推動論品質計酬，並且在大腸鏡的麻醉上給予民眾補助，提高醫病雙方積極檢查的誘因。