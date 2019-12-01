青少年沉迷手機為害 學者提世代警訊

2019-12-01 17:03 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



現今，孩子易受如智慧型手機等科技侵蝕，父母須注意。（photo by Pixabay） 分享 facebook 倫敦大學日前一份報告出爐，發現當今世代中有超過2成的孩子有病態性使用手機的習慣，包括無法克制使用時間、失去手機時會感到沮喪及恐慌，還有下意識的滑手機螢幕等。美國一所位於矽谷的華德福學校，則限制11歲前的孩子使用智慧型手機，讓孩子多接觸大自然為應對方式。

手機使用成病態

根據《BBC》報導，一份倫敦大學國王學院的研究報告指出，將近1/4的年輕人有「智慧型手機上癮症」，這些人在沒有手機可以使用時，會有輕微的恐慌及沮喪感。一但重獲手機使用權時，他們也無法節制使用時間。

研究人員分析從2011年起針對逾4萬名來自歐洲、美洲及亞洲青少年做的相關研究，發現其中有23%的人有這種精神上的問題。倫敦大學心理學博士卡特表示：「我們不只調查重度使用者的情況有多嚴重，我們甚至發現上癮者常是無意識的進行滑手機的動作，已經是一種病態的精神失常。」

成癮解方

據《歐洲新聞台》報導，大部分的智慧型手機重度使用者表示，他們最常將時間花費在社群軟體上。分析報告的作者群也表示，將會就智慧型手機相關議題進行更多的研究，以免未來世代的孩子遭受潛在的心理健康威脅。

「我們還不知道究竟是手機本身，還是裡面的程式讓人上癮。」報告作者之一的寇克博士指出，無論如何，大眾都必須要意識到，手機可以對青少年甚至孩童的身心靈發展造成極大的傷害，父母尤其更該注意。

比爾蓋茲善課子

《企業家雜誌》報導指出，在美國首富比爾蓋茲的家庭中，孩子在14歲以前並不被允許擁有智慧型手機，而且只能在廚房裡使用公共電腦，一切都是為了讓孩子不沉迷於網路。

而一所位於矽谷的華德福學校，其學校宗旨為「在網路使用的安全報告出爐前，會嚴格保護11歲以下的孩子受智慧時代的侵蝕。」學校嚴格限制孩子使用科技產品，並以大自然的活動為替代方案，而大部份的學生家長都來自於高科技行業，為了子女選擇此校就讀，也付出相當高額的學費（每年約新台幣110萬）。

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