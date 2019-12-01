泰國簽證新制上路 「自辦」遊客影響大
近期計畫前往泰國旅遊的民眾注意了，泰國簽證新制上路，自辦申請的遊客不但須提前線上預約，還要提供三個月內的財力證明文件，讓不少遊客直呼「泰」麻煩！不過，想省麻煩的民眾除了可以交由旅行社代辦之外，也可以多多利用「落地簽」，不但辦理手續不變，泰國政府的落地簽證免收費措施期限也將優惠至2020年4月30日。
泰國在亞洲地區的旅遊觀光人數名列前茅，也是國人旅遊的熱門景點，但在泰簽新制上路後引發不少民眾不滿，紛紛表示「那就不要去了」、「台灣對泰國也因該比照辦理才對」。但有專業網友表示，泰簽新制並非針對台灣，而是「所有需要申辦旅遊簽的國家都需要辦理」，且泰國政府政策風格一向多變，想去旅遊的民眾還可在觀望一陣子。
目前，泰簽新制影響較大的是自辦申請的民眾，習慣交由旅行社代辦的民眾，旅行社則會出擔保證明，向旅行社購買行程的旅客，就不須再自行提出財力證明，但將增加300元左右代辦費。另外，遊客也能選擇以落地簽方式進入泰國觀光，符合條件的國籍遊客免收2,000泰銖落地簽證費用，若不想排隊浪費時間，在泰國落地簽證減免費用期間，只要是從蘇汪納蓬國際機場及東門國際機場入境的旅客，出發前可上網申請電子落地簽，但線上申請作業流程需酌收服務費600元泰銖。
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