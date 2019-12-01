泰國簽證新制上路 「自辦」遊客影響大

2019-12-01 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



近期計畫前往泰國旅遊的民眾注意了，泰國簽證新制上路，自辦申請的遊客不但須提前線上預約，還要提供三個月內的財力證明文件，讓不少遊客直呼「泰」麻煩！不過，想省麻煩的民眾除了可以交由旅行社代辦之外，也可以多多利用「落地簽」，不但辦理手續不變，泰國政府的落地簽證免收費措施期限也將優惠至2020年4月30日。

泰國在亞洲地區的旅遊觀光人數名列前茅，也是國人旅遊的熱門景點，但在泰簽新制上路後引發不少民眾不滿，紛紛表示「那就不要去了」、「台灣對泰國也因該比照辦理才對」。但有專業網友表示，泰簽新制並非針對台灣，而是「所有需要申辦旅遊簽的國家都需要辦理」，且泰國政府政策風格一向多變，想去旅遊的民眾還可在觀望一陣子。