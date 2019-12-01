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影／台鐵採購日製城際列車 首次參與設計更符台灣需求

2019-12-01 13:24聯合報 記者羅紹平／即時報導

台鐵為增加運能，同時解決花東一票難求問題，計畫斥資430餘億元，採購日本日立製造所生產的城際列車50列（600 輛車廂） ，這次採購台鐵首度導入美學觀念，並全程參與列車內外觀設計，也讓新購城際列車設計更符台灣需求，日方最快民國110年1月陸續「交貨」，民國113年600輛全台上線營運。

台鐵局今天上午在台東車站邀請日方設計師野木壮說明設計理念，野木壮說，這次日立不僅精英盡出，且台鐵還成立「台鐵美學設計諮詢審議小組」，台鐵代表及美學小組的學者 專家代表都曾赴日參與設計討論，這次城際列車採極簡與流暢風格，想呈現讓人驚豔的台灣風情，這是台日合作的成果。

台鐵機務處處長宋鴻康說，新購列車除外觀及內裝令人驚艷外，運能運量也將大幅度提高，每列車12輛的座位數較普悠瑪自強號及太魯閣自強號（8輛）增加約139個座位，每車次可提高運能39%，未來配合花東鐵全線雙軌化將可增開班次，大幅增加花東地區自強號運能運量。

受邀出席記者會的台東縣長饒慶鈴及立委劉櫂豪除一致肯定台鐵採購城際列車50列，每列12節車廂，有助提高花東運能，但也同時表示，要解決台東民眾一票難求的問題，一定要加快花東鐵路雙軌化、南迴鐵路電氣化建設，期待台鐵再加把勁。

台鐵今天上午在台東車站介紹說明新採購城際列車，外觀簡潔流暢。記者羅紹平／攝影
台鐵今天上午在台東車站介紹說明新採購城際列車，外觀簡潔流暢。記者羅紹平／攝影
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日方設計師野木壮（右）說，城際列車採極簡及流暢風，是台日共同合作的成果。記者羅紹...
日方設計師野木壮（右）說，城際列車採極簡及流暢風，是台日共同合作的成果。記者羅紹平／攝影
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台鐵機務處處長宋鴻康說，新購列車除外觀及內裝令人驚艷外，也較普悠瑪自強號及太魯閣...
台鐵機務處處長宋鴻康說，新購列車除外觀及內裝令人驚艷外，也較普悠瑪自強號及太魯閣自強號多139個座位，每車次可提高運能39%。記者羅紹平／攝影
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台鐵今天上午在台東車站介紹說明新採購城際列車，外觀簡潔流暢。記者羅紹平／翻攝
台鐵今天上午在台東車站介紹說明新採購城際列車，外觀簡潔流暢。記者羅紹平／翻攝
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台東縣長饒慶鈴肯定台鐵採購城際列車增加花東運能，更期望台鐵加快花東鐵路雙軌化、南...
台東縣長饒慶鈴肯定台鐵採購城際列車增加花東運能，更期望台鐵加快花東鐵路雙軌化、南迴鐵路電氣化建設，才能有效決台東民眾買不到火車票的問題。記者羅紹平／攝影
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立委劉櫂豪肯定台鐵採購城際列車增加花東運能，也要求台鐵加快花東鐵路雙軌化、南迴鐵...
立委劉櫂豪肯定台鐵採購城際列車增加花東運能，也要求台鐵加快花東鐵路雙軌化、南迴鐵路電氣化建設。記者羅紹平／攝影
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