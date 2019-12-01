影／台鐵採購日製城際列車 首次參與設計更符台灣需求

2019-12-01 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／即時報導



台鐵為增加運能，同時解決花東一票難求問題，計畫斥資430餘億元，採購日本日立製造所生產的城際列車50列（600 輛車廂） ，這次採購台鐵首度導入美學觀念，並全程參與列車內外觀設計，也讓新購城際列車設計更符台灣需求，日方最快民國110年1月陸續「交貨」，民國113年600輛全台上線營運。

台鐵局今天上午在台東車站邀請日方設計師野木壮說明設計理念，野木壮說，這次日立不僅精英盡出，且台鐵還成立「台鐵美學設計諮詢審議小組」，台鐵代表及美學小組的學者 專家代表都曾赴日參與設計討論，這次城際列車採極簡與流暢風格，想呈現讓人驚豔的台灣風情，這是台日合作的成果。

台鐵機務處處長宋鴻康說，新購列車除外觀及內裝令人驚艷外，運能運量也將大幅度提高，每列車12輛的座位數較普悠瑪自強號及太魯閣自強號（8輛）增加約139個座位，每車次可提高運能39%，未來配合花東鐵全線雙軌化將可增開班次，大幅增加花東地區自強號運能運量。