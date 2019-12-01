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台中佛教正德醫院醫療大樓今落成 蔡英文：感佩助弱勢

2019-12-01 12:56聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

蔡英文總統今天在台中佛教正德醫院醫療大樓落成典禮致詞時說，正德醫院是透過社會各界募款、群策群力完成的善舉，正德慈善機構多年投入慈善令人敬佩。

她說，她2016就任以來，第一件就是廢除健保鎖卡，前年把C肝全口服新藥納入健保給付，也解決很多患者的困擾，也減少C肝的流行。正德醫院是典範，她期待正德醫院能發揮醫療助眾生的精神，帶給弱勢民眾更多醫療照顧，社會安全網會有大家付出而更圓滿。

台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮，包括蔡英文總統、親民黨總統參選人宋楚瑜，以及立法院前院長王金平、台中市長盧秀燕，以及大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒父子等人到場參與。

佛教正德醫院院長王德芳說，正德開山和尚常律法師體察國人罹癌攀升、費用不貲，發願照顧弱勢，減輕弱勢族群龐大醫療負擔，籌建以安寧緩和醫療為主軸的社區型安寧緩和專科醫院，經歷申請、四年的興建完工。整棟正德醫院醫療大樓斥資30億元，地上8樓、地下2層，設安寧緩和病床90床，明年1月2日營運看診。

蔡英文說，她感謝正德開山和尚常律法師、正德慈善機構這麼多年為台灣慈善事業所做的付出，無論是義診，在機構下創立社福基金會，癌症醫療基金會、中醫診所等，令人非常敬佩。尤其是為弱勢看病免費，很多受惠的弱勢解決難言之疾後回饋社會，她對正德慈善機構所創造出來善的循環、奉獻，表達最大的謝意。

蔡英文指出，她很清楚，要真正做到「病得除愈，眾難解脫」絕對不是僅僅民間機構的事情，也不是政府可以獨立完成的，只有政府與民間共同攜手，才能真正解決問題。

台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮，蔡英文總統（左四）、台中市長盧秀燕...
台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮，蔡英文總統（左四）、台中市長盧秀燕（左三）等人剪綵。記者趙容萱／攝影
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台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮，蔡英文總統（左三）、台中市長盧秀燕...
台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮，蔡英文總統（左三）、台中市長盧秀燕（左二）等人剪綵。記者趙容萱／攝影
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台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮，蔡英文總統（前排左二）、台中市長盧...
台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮，蔡英文總統（前排左二）、台中市長盧秀燕（前排左一）等人剪綵。記者趙容萱／攝影
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台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮，蔡英文總統、台中市長盧秀燕等人剪綵...
台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮，蔡英文總統、台中市長盧秀燕等人剪綵。記者趙容萱／攝影
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台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮，蔡英文總統到場致詞，期待正德醫院能...
台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮，蔡英文總統到場致詞，期待正德醫院能發揮醫療助眾生的精神，帶給弱勢民眾更多醫療照顧。記者趙容萱／攝影
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