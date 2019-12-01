向前一彎竟終身坐輪椅 他投入氣球藝術充實人生下半場

2019-12-01 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化即時報導



52歲林大如3年多前在工作空檔，僅是身體向前彎想碰地伸展，卻突然感到大腿內側如電擊般痛麻，起身後下肢無法站立，想解尿也無力完成，送醫救治被醫院判定脊椎損傷，須以輪椅代步，讓他的生活完全變了調，但他靠著家人的支持，學習生活自理，今年以氣球造型藝術考取街頭藝人，轉換心情提早展開退休生活。

彰化縣脊椎損傷重建協會副主任徐晨淯說，脊椎損傷幾乎為後天造成，交通事故最多，也有高處摔落、職業傷害、運動傷害等，傷者幾乎有大小便失禁、下半身癱瘓，大部分終身須以輪椅為伍，因突如其來的變故讓許多人走不出來，彰化縣有1千多名脊椎損傷傷友，目前僅300多名加入重建協會。

徐晨淯自己也是傷友，19歲時發生車禍經過復健才回到學校拿到文憑，但因身體狀況不穩定，即便進入一般職場工作也有許多不便，他表示，只要有醫院通報或脊椎損傷傷友與協會聯繫，都一定會親自訪視、提供資源，就怕當事人與家人無法敞開心房，未積極復健與生活重建，讓家庭、經濟受到衝擊。

徐晨淯說，傷友就像個「巨嬰」，若未重新適應不太能獨自生活，有的年紀大的傷友被送到護理之家，但其實只要有正常人際互動與身體鍛鍊，同樣也能快樂老化，協會有80多歲傷友仍相當硬朗。

林大如原本與妻在市場賣衣物，從一家之主到需要人照顧，他說，受傷初期妻子就積極尋求資源，接觸脊椎損傷重建協會，讓他很快認識其他傷友，看到許多人的經驗，他積極到桃園脊髓損傷潛能發展中心訓練，現在生活能自理，「有時連家人都忘記我是身障」。