又有狗被捕獸夾夾住 流浪動物協會望立法回收

2019-12-01 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



台灣流浪動物救援協會日前接獲通報，嘉義縣阿里山鄉又有流浪狗被捕獸夾夾住，台灣流浪動物救援協會理事長阮苓綝表示，捕獸夾從8年前就已經禁止買賣及製作，但今年光在阿里山接獲通報的案例加上這隻狗已是第4起，希望政府能重視、立法回收捕獸夾，避免再有動物因此受害。

阮苓綝表示，日前豐山國小師生發現這隻流浪狗腳上被大型捕獸夾夾住，且患處已經發黑、潰爛，但非常怕人，豐山國小的老師擔心牠亂跑傷勢加重，經通報台灣流浪動物救援協會，花一下午才順利誘捕，緊急送醫只能截肢處理。

豐山村長陳建富表示，現在是接近農作物收成的季節，山上的獼猴因為數量太多，常常會到村民田裡破壞，為了避免農作物被破壞光，村民只好在農地放置捕獸夾，這隻狗可能就是在田裡玩誤踩到了。

阮苓綝表示，根據動保法第14條規定，捕捉動物禁止使用捕獸夾，而且任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入捕獸夾，違者可以處1萬5千元到7萬5千元的罰鍰。

阮苓綝說，雖然動保法明訂禁止捕獸夾買賣，但他們在嘉義的4年來已救援約40隻貓狗，山上也到處看到只有三只腳的流浪狗，可見因為政府沒有提供回收機制，使用捕獸夾的情況還是層出不窮。