親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

12月新制一次看！ Uber叫車難、發票中5千內免繳稅

公共場所強制裝AED 109年範圍擬擴大

2019-12-01 11:33中央社 中央社

自動體外心臟電擊去顫器（AED）設置將有新規定，衛福部醫事司長石崇良說，過去強制8類人潮眾多的公共場所應設AED，擬最快明年上半年擴大到里民活動中心、宮廟和社區中小學。

藝人高以翔猝死，引發社會關注。面對心臟驟停的病人，心肺復甦術（CPR）和AED是2種同等重要的救命術。前者透過「胸外按壓」的關鍵動作，讓病人恢復呼吸及血液循環；AED則是一台能自動偵測傷病患心律並施以電擊讓心臟恢復正常運作的儀器。

目前依法規定，應設置AED的公共場所包含交通要衝、長距離交通工具、觀光旅遊區、高中以上學校、大型及會場所、平均單日有3000人以上出入的大型休閒場所、大型購物商場、客房超過250間的旅館飯店及大型公共浴場和溫泉區。

今年4月，勞動部職業安全衛生署也修正過勞預防指引，建議企業可依其規模與需求，設置AED，提供必要時使用，降低勞工到院前死亡率。

衛生福利部醫事司長石崇良接受中央社記者採訪表示，台灣AED設置密度已是全球第二名，僅次於英國，且援引國外「善良撒瑪利亞人法」精神，鼓勵大家有機會救人不要吝於出手，不必擔心後續的民事、刑事責任。

石崇良說，過去僅8大類的公共場所強制要裝設AED，但今年會做檢討，希望擴大應裝設的範圍。如常有民眾活動的里民中心、人潮較多的宮廟、社區中開放給民眾運動的中、小學校園、活動中心等，都有設置AED的需求。

AED是在公共場所發生心因性猝死併心律不整患者的一線希望。台大醫院雲林分院急診醫學部主治醫師林皓陽受訪時說，一般會在公共場所路倒、心臟停止，很可能是心臟出問題，大部分與心室顫動有關。當心臟亂跳、心律不整，心臟無法正常輸送血液到重要器官，最後心跳停止，導致死亡。

林皓陽說，一般沒有受過急救訓練者，若遇到路倒狀況，多半不敢上前幫忙；但如果有受過急救訓練，在遭遇事件時，應即時進行CPR，遵循「叫叫壓電」，確認患者有無意識，若完全無反應，就大聲呼救、撥打119並請旁人盡快協助取得AED。在一邊急救壓胸時，可儘速貼上AED貼片，機器會協助判讀是否需要電擊，爭取送上救護車前的活命機會。

患者

相關新聞

12月新制一次看！ Uber叫車難、發票中5千內免繳稅

2019-12-01 10:11

32年首次！俄芭蕾名團秘密演 兩廳院企業夥伴專場招議

2019-12-01 08:44

史上唯一南迴公路馬拉松今晨開跑 跑友猛拍照嘆太美了

2019-12-01 11:29

又漲價！汽、柴油明起各調漲0.2及0.3元

2019-12-01 12:09

疾管署：已成立感染者示範機構 並有條例保障權益

2019-12-01 10:19

向前一彎竟終身坐輪椅 他投入氣球藝術充實人生下半場

2019-12-01 12:34

又有狗被捕獸夾夾住 流浪動物協會望立法回收

2019-12-01 12:19

復刻阿姆斯脫浪後膛砲被指破壞古蹟 淡水巨砲歷史解謎

2019-12-01 11:48

逆向車流走路死亡率減少 學者籲逆向走入法

2019-12-01 10:39

「歧視」精神？ 當照護不再照護 感染者遭拒之痛誰知

2019-12-01 09:58

今晚變天！ 周三到周五轉濕冷全台有感

2019-12-01 09:45

明天北部轉冷！ 吳德榮：最快周四迎入冬首波高山降雪

2019-12-01 07:17

斥資443億 台鐵新車亮相

2019-12-01 00:17

育兒津貼加碼…準公幼恐陷危機

2019-12-01 00:17

育兒津貼加碼被批本末倒置！ 配套預算竟比主軸還高

2019-12-01 00:17

青光眼關鍵藥大缺貨 手術成功率剩5成

2019-12-01 00:06

「白等這三年半」業者批新南向 要抗議泰簽新規

2019-11-30 23:55

吸外來客 觀光局明年初擬新招

2019-11-30 23:53

觀光小回暖 業者憂：明年沒補助了怎麼辦?

2019-11-30 23:51

叛逆少女變社工 當受暴女避風港

2019-11-30 23:50

台灣人當先驅 青光眼手術用抗癌藥 陳振武的功勞

2019-11-30 23:49

列入必要清單仍缺藥 醫界跳腳

2019-11-30 23:47

機車考照前駕訓3天 交部補助明年起增為1300元

2019-11-30 21:29

北港觀落日的私房景點 「女兒橋」愈夜愈美

2019-11-30 21:19

高師大教授林相儒獲專利 研發攝護腺保養茶飲

2019-11-30 18:04

全台神經外科手術年逾12萬人次 機器顯微鏡小兵立大功

2019-11-30 18:02

28歲就患漸凍症 工程師改裝車四處演講 餘生奉獻公益

2019-11-30 17:36

叛逆少女逆轉勝！誓做家暴女浮木 紫絲帶獎最年輕得主

2019-11-30 16:47

摺耳貓的耳朵好可愛？殘酷的真相是這樣

2019-11-30 16:37

冬戀溫泉季啟動！不只礁溪 還可盡享宜蘭其他溫泉勝景

2019-11-30 16:17

懷孕不勝任照護工作？雇主呼籲恢復外籍看護工妊娠檢查

2019-11-30 15:52

明起變天 下周二、周三最冷低溫下探13度

2019-11-30 14:01

遠航3月長灘島降落偏出跑道 訓練不足挨罰60萬

2019-11-30 13:58

只剩0.1的右眼視力 她花三天「點」出八開大的畫

2019-11-30 13:48

一氧化碳中毒 冬天是旺季

2019-11-30 13:06

營造耶誕氣氛 不是只靠耶誕樹

2019-11-30 12:51

觀光局承認明年首季確為挑戰 學者預期國旅補助會延長

2019-11-30 11:29

觀光寒冬靠補助回暖 業者憂沒陸客又沒補助怎麼辦

2019-11-30 11:25

舊內衣直接丟垃圾桶？業者建議做回收、剪掉鋼圈再丟

2019-11-30 10:39
看更多

熱門文章

好市多買頂級牛小排「1/3是牛油」！網笑噴：「這真的QQ了」

2019-11-30 20:55

明起變天 下周二、周三最冷低溫下探13度

2019-11-30 14:01

台鐵採購城際列車設計今曝光 預計明年底首批交車

2019-11-30 14:04

「麻辣老公」反町隆史帥穿大衣抵台 網友：他是我的青春

2019-11-30 17:14

殺破狼周運勢／雙子清償掉負債 這2星座出現天菜人物

2019-12-01 00:00

12月新制一次看！ Uber叫車難、發票中5千內免繳稅

2019-12-01 10:11

18年的回憶！京華城巨球熄燈　眾人歡呼：謝謝～再見！

2019-11-30 23:15

機車考照前駕訓3天 交部補助明年起增為1300元

2019-11-30 21:29

好市多「黑色購物節」湧現退貨潮？網議：「買貴退差價」居多

2019-11-30 11:19

青光眼關鍵藥大缺貨 手術成功率剩5成

2019-12-01 00:06

明天北部轉冷！ 吳德榮：最快周四迎入冬首波高山降雪

2019-12-01 07:17

星巴克買一送一活動開始！整個12月天天有機會

2019-12-01 10:04

今晚變天！ 周三到周五轉濕冷全台有感

2019-12-01 09:45

iPhone 11 Pro Max半價！樂天市場「雙12」再推整點限量秒殺特賣

2019-11-30 14:37

打敗「哈利波特」J.K.羅琳最愛的書其實是這一本

2019-11-30 22:18

「白等這三年半」業者批新南向 要抗議泰簽新規

2019-11-30 23:55

孫芸芸就是走很前面 首拎Christian Louboutin亮片新款

2019-11-30 13:50

日本天皇陵墓達740座 裡面究竟葬誰

2019-11-30 18:15

影／短短10天 苗栗海岸接連發現3隻死亡海豚

2019-11-30 15:05

每日星座運勢／摩羯運勢大好的一天　異性一見傾心

2019-12-01 00:00

育兒津貼加碼…準公幼恐陷危機

2019-12-01 00:17

京華城「最後1天」送萬元！頭香男：早上4點來排隊

2019-11-30 12:40

32年首次！俄芭蕾名團秘密演 兩廳院企業夥伴專場招議

2019-12-01 08:44

入冬首波冷氣團今晚南下！ 周二中部以北明顯轉冷

2019-12-01 11:34

高師大教授林相儒獲專利 研發攝護腺保養茶飲

2019-11-30 18:04

史上唯一南迴公路馬拉松今晨開跑 跑友猛拍照嘆太美了

2019-12-01 11:29

全台第一場雪落在這兒！耶誕老人、冰雪女王都來了

2019-11-30 21:37

Angelababy手中高詢問度的迷彩DIOR托特包 還有漁夫帽

2019-11-30 19:08

觀光小回暖 業者憂：明年沒補助了怎麼辦?

2019-11-30 23:51

趙薇穿西裝外套變身霸氣女總裁 李多熙知性有氣質

2019-11-30 18:18

獨得萬元禮券！京華城「最後抽獎」得獎者樂：買衣服

2019-11-30 15:13

台灣人當先驅 青光眼手術用抗癌藥 陳振武的功勞

2019-11-30 23:49

摺耳貓的耳朵好可愛？殘酷的真相是這樣

2019-11-30 16:37

列入必要清單仍缺藥 醫界跳腳

2019-11-30 23:47

北港觀落日的私房景點 「女兒橋」愈夜愈美

2019-11-30 21:19

叛逆少女逆轉勝！誓做家暴女浮木 紫絲帶獎最年輕得主

2019-11-30 16:47

【烹調歲月】丁招弟／庖廚點滴

2019-12-01 06:00

過「零廢棄生活」不製造垃圾 她一年存下一趟歐洲旅

2019-11-30 22:40

冬戀溫泉季啟動！不只礁溪 還可盡享宜蘭其他溫泉勝景

2019-11-30 16:17

28歲就患漸凍症 工程師改裝車四處演講 餘生奉獻公益

2019-11-30 17:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top