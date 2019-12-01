史上唯一南迴公路馬拉松今晨開跑 跑友猛拍照嘆太美了

2019-12-01 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／即時報導



國內馬拉松史上只辦一次的南迴公路全線通車路跑，今天清晨5時登場，6700餘位跑友分組依序鳴槍開賽，盡快今天台東地區細雨霏霏，還是掩藏不了這段公路的壯闊奇巍，加上南迴公路安朔至草埔隧道11公里山區路霧氣迷濛，跑友們奔馳在這條全台最美公路上，拿到完賽證明，不少人肯定「最值得珍藏的證書」。

台南市李姓跑友表示，全台各地馬拉松每年都可以參加，完賽證明可以一拿再拿，但今天的南迴公路馬拉松在南迴公路通車後就不會再辦，就辦一次，完賽證書更顯珍貴。

這場馬拉松可說是「空前絕後」，開放網路報名後立刻秒殺，七千多人報名參賽， 今天路跑的選手大多帶著手機，一邊跑一邊拍照，直說「風景真是太漂亮了」。

省道（台9線）南迴公路拓寬截彎取直工程（南迴改）民國100年動工，耗時9年。其中台東縣達仁鄉安朔至屏東縣獅子鄉草埔路段，因有草埔隧道，工程最艱鉅，安朔以南至屏東草埔全長11公里，除了4.6公里長的草埔隧道，沿途都是高架道路穿越崇山峻嶺，如同巨龍盤踞，氣勢雄偉壯闊，且可從山谷間眺望蔚藍的太平洋，被喻為全台最美公路。

南迴改預定12月20日由蔡英文總統主持通車典禮，通車前，公路總局規畫在今天舉辦全台最美公路「南迴公路全線通車馬拉松賽」，並委託台東、屏東兩縣體育會及路跑委員籌辦，意外吸引爆滿人潮，連同隨行家屬，上萬人參與。