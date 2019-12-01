疾管署：已成立感染者示範機構 並有條例保障權益

2019-12-01 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



衛福部疾病管制署統計，國內自1984年通報第一例HIV感染個案至今年11月26日，累計本國籍感染者3萬9514人，平均每年新通報感染數在2200至2500人間；但從去年起有下降趨勢，該年度僅新通報1991人，而今年截至11月26日新通報1599人，較去年同期減少202人、降幅達11%。政府也多次修訂相關條例，讓感染者獲得同等的醫療照護與保障。

關愛基金會所說的愛滋感染者就醫、安養等權益方面。疾管署副署長羅一鈞說，依「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」第四條規定，感染者之人格與合法權益應受尊重及保障，不得予以歧視，拒絕其就學、就醫、就業、安養、居住或予其他不公平之待遇，違反者可處以30萬元以上150萬元以下罰鍰。

同時，上述條例第七條規定，若感染者受到侵權等不公平對待，就學或就業等方面，可向原機關、學校或雇主提出申訴；若為就醫、安養或居住方面遭受不公平待遇或歧視，可直接向直轄市、縣市政府或打1922提出申訴。2019年迄今，尚無接獲相關申訴案件。

另，為維護感染者安養權益，羅一鈞說，疾管署2014年起分區指定愛滋感染者示範機構，並透過「愛滋病指定醫事機構服務品質提升計畫」鼓勵指定醫院與立案長照機構合作收置感染者；今年計有21家示範機構及30家指定醫院與29家長照機構合作，今年上半年提供24位感染者長照安置服務。

他說，為提高長照機構對愛滋感染者的理解和接受度，疾管署也編制長照員愛滋防治措施及知能等訓練教材，強化照服員正確認知、降低對疾病的恐懼，以維護感染者安養權益。

申請長照機構立案方面，社家署署長簡慧娟表示，經內部查詢後，關愛基金會10月4日發文至社家署，由於內容涉及基金會欲附設長照機構，故會辦長照司；而法人若欲附設機構，須符合法令規定（如長照法人條例）外，並得看其會務、財務面等規畫、如何認定等。就她所知，目前仍需文件補充說明。