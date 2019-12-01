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「歧視」精神？ 當照護不再照護 感染者遭拒之痛誰知

2019-12-01 09:58聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

長照、安養等照護中心，是家庭長期照護外的選項之一，收容對象本不應有差異，但對感染者來說卻未必。70歲王姓老翁，被家人送至外縣市安養中心安置，家屬因希望就近探望，欲轉回住家附近某大型醫院附設安養中心，但老翁體檢抽血檢查發現HIV為陽性，該中心隨即已滿床理由而無法收容。

家屬當下除了驚訝、卻也難受，而輾轉找上關愛基金會求助，所幸在基金會的協助下，王伯順利轉至其他機構。

關愛基金會推廣部主任郭立凱表示，感染者被安養機構拒絕，並不是單一個案，雖依感染者權益保障條例規定，機構不得以感染愛滋為唯一理由拒絕感染者申請入住，但仍有安養機構開宗明義指出「不收愛滋感染者」。

郭立凱表示，疾管署近年雖也分階段提供21家愛滋照護者示範機構、相關單位從未接獲申訴，但透過社工實際詢問經驗回覆，多數都以「滿床」、「設備不足」等理由婉拒，感染者想入住安置是難上加難。

2011年設立的關愛基金會，主旨為持續照顧更多弱勢族群，涵括HIV感染者、長照、失智、移工等面向，並在新北市、屏東兩處提供90個床位，接受感染者照護、醫療轉介等服務，也是全台目前唯一有提供感染者長期全日制的民間社會單位，但卻也曾遭遇鄰居抗議、屋主不願續租須搬遷、照護人力難尋等問題。

關愛基金會執行秘書馮一凡表示，現今受醫學發達，感染者服藥治療後平均餘命雖與常人無異，但身體狀態仍易比一般人更早步入老年；如基金會曾接受有毒癮、共病、年長患有失智的感染者，出現癱瘓、進食吞嚥困難等問題而需全天照顧，但多半被其他安養機構拒絕；而在各地醫院、社會局、衛生局的轉介，甚至家屬自己上門請託下，關愛都接了下來，更有個案一住就超過十年。

對部分感染者來說，關愛基金會猶如他們的「中途之家」。馮一凡也說，以基金會的立場，希望提供的是中短期服務，因個案長期住在機構不一定是好事，會缺乏社交、認知、信心等問題，如同把自己隔離；待身體穩定或狀況改善時，就應轉出回歸社區、家庭層面。不過現今仍有感染者因家庭關係等因素未能轉出，而這也是關愛存在的意義，同時希望未來有其他機構團體能一起努力。

郭立凱說，長遠來看，申請長照機構立案仍是未來需求，基金會曾於10月初發文給主管機關社家署，詢問基金會以提供社會福利服務的機構，是否需要額外再設立長照法人，才能夠申請長照機構，遺憾的是，至今尚未得到正式回覆，感染者照護的路仍長遠。

關愛基金會推廣部主任郭立凱表示，感染者被安養機構拒絕，並不是單一個案。而關愛長期...
關愛基金會推廣部主任郭立凱表示，感染者被安養機構拒絕，並不是單一個案。而關愛長期照護包括HIV感染者、長照、失智、移工等，希望未來能申請長照機構立案。記者簡浩正／攝影
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長照愛滋

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