今晚變天！ 周三到周五轉濕冷全台有感

2019-12-01 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



今晚起變天！中央氣象局說，今天白天天氣穩定，晚上開始新一波東北季風增強，整周都會受影響，周二晚上到周三清晨搭配輻射冷卻效應，低溫下探13度，而周三到周五是最有感的時間點，屆時全台皆會轉為濕冷天氣。

氣象預報員林定宜說，今天白天僅東半部有零星短暫雨，其他各地多雲到晴，晚上開始新一波東北季風增強，北部和東北部注意短暫雨，花東則是零星降雨，該東北季風會持續影響到周末。

林定宜說，今天高溫北部25度，中部27度，南部28度，東部25度，到了明天，高溫會降五度左右，尤其北部、東北部高溫只有20到21度，低溫16度左右，中部則是整天14到24度，南部16到18度，東部18到23度。

林定宜說，周二晚上到周三清晨是這波東北季風最冷的時候，受到輻射冷卻效應影響，中部以北和東北部沿海空曠地區，低溫下探13到14度，台北市也只有15度，提醒民眾出門務必添加衣物。

林定宜說，轉濕冷、最有感的時間點落在周三到周五，因為屆時除了東北季風還有南方雲系北上，中颱北冕的中層氣流會輸送台灣附近，全台皆會下雨，北台灣全天20度以下，北部和東半部整天陰雨，以往在冬天降雨偏少的中南部，也會有短暫雨出現。至於受到中台北冕帶來的水氣，周四到周五3000公尺以上高山有機會降下初雪。

林定宜說，到了周六，仍是在東北季風影響的範圍，不過雨勢會稍微緩和，不過周末又會有令一波東北季風增強，有可能會再強一些，不排除達到冷氣團等級，仍要觀察。