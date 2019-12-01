明天北部轉冷！ 吳德榮：最快周四迎入冬首波高山降雪

2019-12-01 07:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天白天各地晴時多雲；舒適微熱。北海岸、北部山區、東半部有零星短暫降雨的機率。白天高溫北部約在28度、中部30度、南部31度、東部28度。今晚冷空氣南下，北台灣開始降溫下雨。

明天、周二北台灣轉冷，他說，明晚、周二晨降至最低，北台灣空曠平地約可降至12、 13度，氣象局接近14度，有挑戰首波大陸冷氣團的機率，要注意保暖。明天北部、東半部有局部雨；明天下半天起至周二漸轉乾，北部平地好轉，北海岸、北部山區及東半部仍有局部零星降雨的機率；背風面受影響皆較小，中南部氣溫略降，仍為晴朗穩定、白天舒適微涼、早晚冷的天氣。

吳德榮說，中颱北冕向西朝菲律賓前進；登陸後受地形破壞，再進入南海，又遇強「垂直風切」，強度持續減弱。周三強垂直風切將其水氣往台灣輸送，各地雲量漸增，降雨愈晚愈明顯。

他表示，周四、周五水氣籠罩全台，除了使迎風面及山區降雨量大增，冬季很少降雨的中南部、也有明顯降雨；盡管東北季風的冷空氣正在減弱；各地因日夜溫差小，仍感整天濕涼微冷又多雨。周五晚另一波冷空氣南下，氣溫降。周六、周日漸轉乾冷。