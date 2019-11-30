親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「白等這三年半」業者批新南向 要抗議泰簽新規

2019-11-30 23:55聯合報 記者周宗禎／台南報導

出席台南觀光座談會業者學者砲轟蔡英文政府無能振興觀光旅遊產業，只會出一張嘴。記者...
出席台南觀光座談會業者學者砲轟蔡英文政府無能振興觀光旅遊產業，只會出一張嘴。記者周宗禎／攝影
分享

國民黨副總統參選人張善政昨到台南出席觀光旅遊座談會，與會業者、學者不滿政府強推南向政策百般討好相關國家，卻對泰國去年簽證加收費、今天起又要財力證明都毫無作為，只出一張嘴，業者串連自力救濟要向泰國抗議。

昨天韓國瑜國政顧問團主辦「善良政治、政興經濟」傾聽座談會，業者、學者砲火不斷，抨擊政府振興經濟無作為。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光說，台灣有一四六國免簽證，但泰國為何沒有「對等免簽」，竟還收一千五百元簽證費，很多人在問政府，為何沒作為？

台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽表示，今起國人到泰國旅遊竟要附財力證明，很多業者前兩天才接到通知，政府至今也只會說「泰國不是只針對台灣」，南向政策結果竟然如此，是「愈活愈回去」。台灣觀光旅遊產業結構出問題，政策軟弱無力，才會連泰國都這樣對待台灣。

觀光經理人協會理事長張明琛指出，蔡英文對業者說，她上任後陸客不會減少，觀光客還會每年十趴成長，全面執政在野黨沒法杯葛，台灣觀光與各種產業卻是一片淒慘，政府組織不改造就沒希望，就像「傻媳婦等漢子，白等這三年半」。台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶則說，五十年來觀光政策執行最爛的政府，就是這個政府，蔡總統講一堆只是給業者摸頭。

張善政說，他和總統參選人韓國瑜都曾在企業單位工作，對民生經濟特別重視，也清楚國家賺錢要賺外國人的錢，不是拿子孫的錢來衝數字，蔡英文包括觀光在內諸多政策都失敗，國人真的要想清楚。很多人告訴他，「寧可給韓國瑜一次機會，也不要再被蔡英文騙一次」。

泰國韓國瑜

相關新聞

青光眼關鍵藥大缺貨 手術成功率剩5成

2019-12-01 00:06

台灣人當先驅 青光眼手術用抗癌藥 陳振武的功勞

2019-11-30 23:49

列入必要清單仍缺藥 醫界跳腳

2019-11-30 23:47

觀光小回暖 業者憂：明年沒補助了怎麼辦?

2019-11-30 23:51

育兒津貼加碼…準公幼恐陷危機

2019-12-01 00:17

斥資443億 台鐵新車亮相

2019-12-01 00:17

育兒津貼加碼被批本末倒置！ 配套預算竟比主軸還高

2019-12-01 00:17

吸外來客 觀光局明年初擬新招

2019-11-30 23:53

叛逆少女變社工 當受暴女避風港

2019-11-30 23:50

機車考照前駕訓3天 交部補助明年起增為1300元

2019-11-30 21:29

北港觀落日的私房景點 「女兒橋」愈夜愈美

2019-11-30 21:19

高師大教授林相儒獲專利 研發攝護腺保養茶飲

2019-11-30 18:04

全台神經外科手術年逾12萬人次 機器顯微鏡小兵立大功

2019-11-30 18:02

28歲就患漸凍症 工程師改裝車四處演講 餘生奉獻公益

2019-11-30 17:36

叛逆少女逆轉勝！誓做家暴女浮木 紫絲帶獎最年輕得主

2019-11-30 16:47

摺耳貓的耳朵好可愛？殘酷的真相是這樣

2019-11-30 16:37

冬戀溫泉季啟動！不只礁溪 還可盡享宜蘭其他溫泉勝景

2019-11-30 16:17

懷孕不勝任照護工作？雇主呼籲恢復外籍看護工妊娠檢查

2019-11-30 15:52

明起變天 下周二、周三最冷低溫下探13度

2019-11-30 14:01

遠航3月長灘島降落偏出跑道 訓練不足挨罰60萬

2019-11-30 13:58

只剩0.1的右眼視力 她花三天「點」出八開大的畫

2019-11-30 13:48

一氧化碳中毒 冬天是旺季

2019-11-30 13:06

營造耶誕氣氛 不是只靠耶誕樹

2019-11-30 12:51

觀光局承認明年首季確為挑戰 學者預期國旅補助會延長

2019-11-30 11:29

觀光寒冬靠補助回暖 業者憂沒陸客又沒補助怎麼辦

2019-11-30 11:25

舊內衣直接丟垃圾桶？業者建議做回收、剪掉鋼圈再丟

2019-11-30 10:39

以為是感冒、偏頭痛…一氧化碳中毒冬天最多症狀難辨

2019-11-30 10:32

下周四、五水氣罩全台 吳德榮：可能入冬以來首波高山降雪

2019-11-30 07:33

下周一轉冷 中部探13度

2019-11-30 01:25

Uber條款明上路 未取得執登駕駛淘汰

2019-11-30 01:23

計程車舊換新 車齡7年以上補助最高35萬元

2019-11-30 01:18

阿里山蝴蝶夢、山溪成癮…青少年倡議獲綠獎

2019-11-30 00:18

我新染愛滋人數 十年新低

2019-11-30 00:06

自費流感疫苗打不到 肺炎鏈球菌疫苗可「代打」

2019-11-30 00:00

流感疫苗缺貨 自費搶打打不到

2019-11-29 23:57

6：03 明年最早曙光 花蓮新康山

2019-11-29 23:38

30歲後大轉行 他是具生化背景的金鐘製作人

2019-11-28 16:17

阿美族才子舒米恩 為了部落賠錢也要辦活動

2019-11-21 16:05

南迴醫院催生之路 同學開名車住豪宅他過勞中風

2019-10-23 10:00
看更多

熱門文章

好市多黑五還沒結束就爆「退貨潮」？ 網友冷眼旁觀

2019-11-30 10:03

好市多買頂級牛小排「1/3是牛油」！網笑噴：「這真的QQ了」

2019-11-30 20:55

明起變天 下周二、周三最冷低溫下探13度

2019-11-30 14:01

北新店也收掉！金石堂全盛時百家店現剩30多家

2019-11-30 12:02

台鐵採購城際列車設計今曝光 預計明年底首批交車

2019-11-30 14:04

【心理測驗】電影院坐哪個位子 看穿你面對未知事情的處理能力

2019-11-30 09:58

「麻辣老公」反町隆史帥穿大衣抵台 網友：他是我的青春

2019-11-30 17:14

下周四、五水氣罩全台 吳德榮：可能入冬以來首波高山降雪

2019-11-30 07:33

影／訓練有素！2柴犬守衛警戒中 最後一幕網友拍案叫絕

2019-11-30 10:10

舊內衣直接丟垃圾桶？業者建議做回收、剪掉鋼圈再丟

2019-11-30 10:39

好市多「黑色購物節」湧現退貨潮？網議：「買貴退差價」居多

2019-11-30 11:19

殺破狼周運勢／雙子清償掉負債 這2星座出現天菜人物

2019-12-01 00:00

18年的回憶！京華城巨球熄燈　眾人歡呼：謝謝～再見！

2019-11-30 23:15

簡單生活節信義區連續搖擺9天 詹記麻辣鍋也來玩跨界

2019-11-30 09:59

iPhone 11 Pro Max半價！樂天市場「雙12」再推整點限量秒殺特賣

2019-11-30 14:37

京華城「最後1天」送萬元！頭香男：早上4點來排隊

2019-11-30 12:40

打敗「哈利波特」J.K.羅琳最愛的書其實是這一本

2019-11-30 22:18

孫芸芸就是走很前面 首拎Christian Louboutin亮片新款

2019-11-30 13:50

影／短短10天 苗栗海岸接連發現3隻死亡海豚

2019-11-30 15:05

機車考照前駕訓3天 交部補助明年起增為1300元

2019-11-30 21:29

日本天皇陵墓達740座 裡面究竟葬誰

2019-11-30 18:15

高師大教授林相儒獲專利 研發攝護腺保養茶飲

2019-11-30 18:04

【生活的風景】王景新／周日一早的西門町

2019-11-30 06:00

【我見我思】常聖傳／男孩的步伐

2019-11-30 06:00

【心情點滴】黃珠玉／四格漫畫

2019-11-30 06:00

趙薇穿西裝外套變身霸氣女總裁 李多熙知性有氣質

2019-11-30 18:18

Angelababy手中高詢問度的迷彩DIOR托特包 還有漁夫帽

2019-11-30 19:08

獨得萬元禮券！京華城「最後抽獎」得獎者樂：買衣服

2019-11-30 15:13

春節搶票攻略出爐！提前兩天出發省8千

2019-11-30 10:55

每日星座運勢／摩羯運勢大好的一天　異性一見傾心

2019-12-01 00:00

摺耳貓的耳朵好可愛？殘酷的真相是這樣

2019-11-30 16:37

叛逆少女逆轉勝！誓做家暴女浮木 紫絲帶獎最年輕得主

2019-11-30 16:47

北港觀落日的私房景點 「女兒橋」愈夜愈美

2019-11-30 21:19

28歲就患漸凍症 工程師改裝車四處演講 餘生奉獻公益

2019-11-30 17:36

懷孕不勝任照護工作？雇主呼籲恢復外籍看護工妊娠檢查

2019-11-30 15:52

過「零廢棄生活」不製造垃圾 她一年存下一趟歐洲旅

2019-11-30 22:40

全台神經外科手術年逾12萬人次 機器顯微鏡小兵立大功

2019-11-30 18:02

以為是感冒、偏頭痛…一氧化碳中毒冬天最多症狀難辨

2019-11-30 10:32

遠航3月長灘島降落偏出跑道 訓練不足挨罰60萬

2019-11-30 13:58

觀光局承認明年首季確為挑戰 學者預期國旅補助會延長

2019-11-30 11:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top