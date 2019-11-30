「白等這三年半」業者批新南向 要抗議泰簽新規

2019-11-30 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／台南報導



出席台南觀光座談會業者學者砲轟蔡英文政府無能振興觀光旅遊產業，只會出一張嘴。記者周宗禎／攝影 分享 facebook

國民黨副總統參選人張善政昨到台南出席觀光旅遊座談會，與會業者、學者不滿政府強推南向政策百般討好相關國家，卻對泰國去年簽證加收費、今天起又要財力證明都毫無作為，只出一張嘴，業者串連自力救濟要向泰國抗議。

昨天韓國瑜國政顧問團主辦「善良政治、政興經濟」傾聽座談會，業者、學者砲火不斷，抨擊政府振興經濟無作為。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光說，台灣有一四六國免簽證，但泰國為何沒有「對等免簽」，竟還收一千五百元簽證費，很多人在問政府，為何沒作為？

台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽表示，今起國人到泰國旅遊竟要附財力證明，很多業者前兩天才接到通知，政府至今也只會說「泰國不是只針對台灣」，南向政策結果竟然如此，是「愈活愈回去」。台灣觀光旅遊產業結構出問題，政策軟弱無力，才會連泰國都這樣對待台灣。

觀光經理人協會理事長張明琛指出，蔡英文對業者說，她上任後陸客不會減少，觀光客還會每年十趴成長，全面執政在野黨沒法杯葛，台灣觀光與各種產業卻是一片淒慘，政府組織不改造就沒希望，就像「傻媳婦等漢子，白等這三年半」。台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶則說，五十年來觀光政策執行最爛的政府，就是這個政府，蔡總統講一堆只是給業者摸頭。

張善政說，他和總統參選人韓國瑜都曾在企業單位工作，對民生經濟特別重視，也清楚國家賺錢要賺外國人的錢，不是拿子孫的錢來衝數字，蔡英文包括觀光在內諸多政策都失敗，國人真的要想清楚。很多人告訴他，「寧可給韓國瑜一次機會，也不要再被蔡英文騙一次」。