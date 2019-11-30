「白等這三年半」業者批新南向 要抗議泰簽新規
國民黨副總統參選人張善政昨到台南出席觀光旅遊座談會，與會業者、學者不滿政府強推南向政策百般討好相關國家，卻對泰國去年簽證加收費、今天起又要財力證明都毫無作為，只出一張嘴，業者串連自力救濟要向泰國抗議。
昨天韓國瑜國政顧問團主辦「善良政治、政興經濟」傾聽座談會，業者、學者砲火不斷，抨擊政府振興經濟無作為。
台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光說，台灣有一四六國免簽證，但泰國為何沒有「對等免簽」，竟還收一千五百元簽證費，很多人在問政府，為何沒作為？
台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽表示，今起國人到泰國旅遊竟要附財力證明，很多業者前兩天才接到通知，政府至今也只會說「泰國不是只針對台灣」，南向政策結果竟然如此，是「愈活愈回去」。台灣觀光旅遊產業結構出問題，政策軟弱無力，才會連泰國都這樣對待台灣。
觀光經理人協會理事長張明琛指出，蔡英文對業者說，她上任後陸客不會減少，觀光客還會每年十趴成長，全面執政在野黨沒法杯葛，台灣觀光與各種產業卻是一片淒慘，政府組織不改造就沒希望，就像「傻媳婦等漢子，白等這三年半」。台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶則說，五十年來觀光政策執行最爛的政府，就是這個政府，蔡總統講一堆只是給業者摸頭。
張善政說，他和總統參選人韓國瑜都曾在企業單位工作，對民生經濟特別重視，也清楚國家賺錢要賺外國人的錢，不是拿子孫的錢來衝數字，蔡英文包括觀光在內諸多政策都失敗，國人真的要想清楚。很多人告訴他，「寧可給韓國瑜一次機會，也不要再被蔡英文騙一次」。
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