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過「零廢棄生活」不製造垃圾 她一年存下一趟歐洲旅

2019-11-30 22:40聯合報 記者何定照／台北即時報導

2016年開始實施「零廢棄生活」的呂加零，原本因為工作及原生家庭帶來的壓力，必須求助精神科醫師，每晚都要借助安眠藥求得好眠。實施新生活後，她從惡性循環中走出，寫出《零廢棄的美好生活》（圓神出版），表示自己終於健康了，一年省下來的錢可玩一趟歐洲，也分享三個不製造食物垃圾的零廢棄生活要訣。

呂加零說，她以前每天每件事都以經濟為第一考量，為了追逐金錢而奴役自己，同時作為三明治族所背負的家庭義務，也讓我壓力破表，不自覺地仰賴消費來紓壓，落入追求物質再追逐金錢的惡性循環，日復一日過著毫無意義的生活，可以說是為了活著而生活。

接觸到零廢棄生活時，剛好是她戒安眠藥的中期，戒斷症狀非常可怕，甚至會讓人三天睡不了覺。要想擺脫安眠藥就必須有計畫的進行，漸進式把藥戒除，她也因為每天都做到既定目標，成功脫離藥物的控制。

她說，許多人可能會想說，這跟零廢棄生活有什麼關係？兩者之間的共通點，就在於都必須改變生活方式。我因為換了一個不吃藥的生活而得到救贖，沒有身歷其境的人很難體會，只有親身試過才能理解箇中道理。「零廢棄生活也是如此，我們太習慣塑膠袋、紙盒等包裝材料帶來的便利性，沒有強迫自己改變，你不會知道自己早中了這種方便性的毒癮！」

她細數過零廢棄生活後，可省如下：

每次生理期花費200元（衛生棉條）×12個月＝2,400元

生活用品（衛生紙、洗髮精、清潔用品等）1,000元×12個月＝12,000元

減少購買手搖飲182杯×35元＝6,370元

減少購買衣服和鞋子20,000元

減少購買至少2支手機×12,000元＝24,000元

減少購買保養品及化.品2,000元×4季＝8,000元

減少更多外食的可能1,000元×12個月＝12,000元

減少更多的電費，節省（含住家店面）一年30,000元

如此，一年可以省下11萬多，這些錢都可以玩一趟歐洲，而且是高級旅行了。

她分享減少食物垃圾的三個要訣：首要，計畫性消費。她說，這是減少垃圾和殘食最有效率的方法。她和丈夫大都去傳統市場和黃昏市場採買，在這些地方可以進行裸裝購買，減少過多的塑膠包裝或橡皮筋。在採買之前先清點一下冰箱還剩哪些食材，列出未來幾天可能需要什麼樣的食材，然後自備容器出門採購，可省下不少時間。

二要，使用透明的保存容器。我們放冰箱裡的保存容器都盡可能使用透明材質，這樣才能清楚看見所有的食材。採買回家之後，我們會把所有的食材列出清單用白板筆寫在磁磚上，以便檢視食材，代替開關冰箱，不僅省電也方便管理食材庫存。當然這和前面提的計畫性消費也有關聯，計畫性消費能減少剩菜，吃多少買多少，不因為特價便宜或買一送一就多買。買太多丟掉了既損失也浪費，還會造成環境汙染，得不償失。

三要，盡量保存食物的原形。她說，準備食材時，最好能保存食物的原形，比如馬鈴薯等帶皮的根莖類，可以用鐵絲代替刨絲刀，直接在水裡刨皮，就不會有廚餘產生。若能連皮一起吃又更好了，是最能減少廢棄物的好方式。

《零廢棄的美好生活》。圖／圓神出版提供
《零廢棄的美好生活》。圖／圓神出版提供
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衛生紙外食廚餘

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