婚姻、父母、子女 哪個是影響家庭滿意度關鍵？

2019-11-30 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



你幸福嗎？中研院民族所兼任研究員朱瑞玲與博士後研究員劉蓉果，以「家庭效能信念」作為核心概念，透過心理學的經驗研究，試圖理解家人間各種互動關係對個人、家庭幸福感的影響，發現「婚姻」比起與父母關係和子女關係，更是影響家庭滿意感的關鍵。

中研院「研之有物」網站訪談朱瑞玲等人，朱瑞玲表示，「家庭效能信念」是我們對自己能否勝任家庭角色的信心判斷，她的研究區分三種家庭效能感，討論家人間互動關係的品質：侍奉父母的待親效能，對待子女的教養效能，與夫妻相處的婚姻效能，結果發現婚姻對家庭滿意度扮演的角色最關鍵。

研究採用中研院華人家庭動態資料庫（Panel Study of Family Dynamics, PSFD）的數據資料，透過面訪，蒐集同一家庭、跨年度的追蹤調查。結果發現，三種家庭效能感彼此都是中度以上的正相關，劉蓉果指出，家人關係本來就是一體，互動關係會彼此影響。有趣的是，男女的「自我評估」很不相同，女性對教養子女最有把握，與父母的相處則是男人的罩門。

如果比較三種效能感的性別差異，女性較擅長與子女、父母相處。但婚姻效能則男性高於女性，先生相對更有把握。劉蓉果補充，回溯過去和婚姻有關的研究，結果也和兩人研究相符──男性的婚姻滿意度多半高於女性。

朱瑞玲認為，這是因為若要讓丈夫回答關於孩子教得好不好、能不能跟父母溝通，他或許有點心虛，因此和其他兩項家庭互動比起來，先生自認為有把握跟太太打交道。

她說，這項調查結果也反映出部分家庭現實：女人花更多心力與孩子、長輩周旋互動，經驗豐富、心得飽滿，男性有可能因為較缺少這些「實操」，守備範圍便只能是夫妻相處。

研究顯示，三種效能信念都能預測兩年後的家庭情感，意即待親、教養、婚姻的互動關係，會影響家庭生活的滿意度。其中，婚姻效能最具直接影響力。

調查也顯示，對於家庭情感價值，男性跟女性沒有太大差異，但男性背負更多責任跟義務，包括對婚姻制度的重視，「他必須得結婚。」

就婚姻效能感而言，兩性都明顯受到「與配偶感情」的影響，感情越好，對婚姻互動就有比較強的信心。但除此之外，男性婚姻效能還受婚姻價值的影響；而女性婚姻效能的支持來源則出於情感價值。

中研院「研之有物」網站：

http://research.sinica.edu.tw/family-efficacy-belief-marriage/