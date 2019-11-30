機車考照前駕訓3天 交部補助明年起增為1300元

2019-11-30 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



機車肇事居高不下，年輕人機車肇事率今年1至9月更較去年同期更攀升2.7％，交通部今年4月起推出機車駕訓班補助8千個名額，新手騎士考照前先上3天駕訓班，通過後可領到1千元補助，明年元旦起將擴大補助為1300元，名額也增加到1萬人。

根據統計，全國道路交通安全事故30日內死亡人數，今年1月到9月機車騎士死亡人數有1237人，比去年同期增加0.65%，其中18歲到24歲騎機車肇事死亡人數達190人，較去年同期攀升2.7%。

公路總局統計，自行考取駕照後1年內的違規率為10.08％，但經過駕訓班訓練後，違規率可降低至2.99％，顯現機車駕訓對增加駕駛人的交通安全觀念與技巧有成效。

為鼓勵民眾參加駕訓教育提升安全，交通部決定再加大力道，明年元旦至11月底擴大補助，只要民眾考機車駕照前先上3天機車駕訓班，且順利取得駕照，每人補助金額提高為1300元，名額也增加到1萬人，預計投入1300萬元經費，目前全台有24家機車駕訓班，包括籌設中的駕訓班，未來將增為共30家，屆時皆可適用。