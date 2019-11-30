北港觀落日的私房景點 「女兒橋」愈夜愈美

2019-11-30 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



秋高氣爽，也是進香的熱門季節。今年觀光局的小鎮漫遊年中獲選為「十大經典小鎮」的雲林北港，以「朝天宮」最知名，近年來文創風也吹進北港，小鎮香火繚繞之餘，同時散放文青氣息，新舊風采讓北港更可愛。

已有三百多年歷史的「朝天宮」供奉媽祖，建築細部不管是木雕、藻井、龍柱皆精巧，廟前每天都可見到來自四面八方的進香團，鑼鼓喧天相當熱鬧。另一間香火鼎盛的廟宇「武德宮」供奉武財神趙公明，是財神開基祖廟，擁有世界最大金爐，最早供奉於中山路上的「保生堂」，本為中藥行，現為懷舊風情的咖啡館，來此可了解這一段「內神」傳奇。

中山路是北港老街，沿街邊走邊逛，可一路品嘗鴨肉飯、圓仔湯、紅燒青蛙湯等在地小吃，再順手買奶油酥餅、花生、麻油伴手禮，老街上數棟巴洛克風格建築，見證北港繁榮風華。

吃飽喝足後，走上堤防往「女兒橋」方向走去，兩旁種滿台灣欒樹，目前正是黃花、紅果與綠葉並存的季節，為堤防添上繽紛色彩。