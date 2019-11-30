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全台神經外科手術年逾12萬人次 機器顯微鏡小兵立大功

2019-11-30 18:02聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

據衛福部最新資料顯示，我國每年神經外科手術人次超過12萬人次，人數逐年攀升，全台平均每小時都至少有14台神經外科手術進行。神經外科手術複雜度高，過程宛如「炸彈拆解」，需要靠著神經外科醫師穩定精準的技術，近年跟更出現許多輔助工具，讓每一個手術步驟可準確無誤地進行。

台大醫院神經外科主任賴達明在為期兩天的台灣神經外科學術研討會中，介紹新型機器人輔助顯微鏡功能突破過往局限，他說，要先能夠清楚且精準地看到手術部位，才能進一步的執行手術，因此，顯微鏡扮演了相當重要的角色，也是神經外科醫師的另一雙眼睛。

賴達明說明，目前使用手術內視鏡也是趨勢，好處是可調整不同角度視野，但同時使用顯微鏡和內視鏡，對醫生來說很繁瑣。新型機器人輔助顯微鏡所配置的超微觀察鏡，有助醫師更容易深入觀察視野盲點，分辨不容易看見的角度，精準快速觀察，無死角的手術視野，讓病灶的切除更加精確。

為何神經外科手術會被稱作是在地雷旁拆炸彈？林口長庚紀念醫院急重症神經外科主治醫師劉育澤解釋，與神經幾乎沒有再生性有關，神經外科手術過程中，幾乎每一刀都只有一次機會，以腦部手術為例，只要有一點誤差，就會有對患者造成影響，最嚴重就是醫師及患者就不樂見的半身不遂。

說到脊椎手術，多數人都會想到月亮歌后因脊椎腫瘤切除術下半身癱瘓，但隨醫療進步，顯微鏡、導航技術等輔助工具誕生，脊椎手術困難度降低，劉育澤表示，近年即使出現後遺症，也幾乎都是短暫的肢體麻痺，都會自然痊癒。籲患者與醫師多溝通，勿延誤治療，及早治療才能有好的預後。

除視野突破盲點，新型顯微鏡也能記憶定位功能，縮減調整顯微鏡的時間。賴達明表示，過去醫師在操作顯微鏡時，有手控或腳控或口控來調整顯微鏡的移動，當回復原位時的調整需要一些時間，對醫師來說，一心多用難全心專注手術，手術的精準及效率可能受影響。

台大醫院神經外科賴達明主任進行簡報，說明新型機器人輔助顯微鏡所配置的超微觀察鏡，...
台大醫院神經外科賴達明主任進行簡報，說明新型機器人輔助顯微鏡所配置的超微觀察鏡，有助醫師更容易深入觀察視野盲點，分辨不容易看見的角度，精準快速觀察，無死角的手術視野，讓病灶的切除更加精確。圖／台灣神經外科學術研討會提供
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為期兩天的台灣神經外科學術研討會現場攤位中，展示超微觀察鏡及外視鏡技術儀器操作。...
為期兩天的台灣神經外科學術研討會現場攤位中，展示超微觀察鏡及外視鏡技術儀器操作。圖／台灣神經外科學術研討會提供
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