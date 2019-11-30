叛逆少女逆轉勝 誓做家暴女浮木紫絲帶獎最年輕得主

2019-11-30 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



25歲的黃念怡說起從事3年的社工經歷，眼神有光，談到一個個她接觸過的受暴婦女，她冷靜、理性說明，但雙眼卻溫柔又溫暖，希望成為受苦女性沉淪人生中的浮木。不說難以想像，今年紫絲帶獎成最年輕得主的她，過去卻是「動手不動口」、師長眼中的叛逆少女。

衛生福利部今舉行「第6屆紫絲帶獎頒獎典禮」。紫絲帶獎譽為保護服務工作的金馬獎，針對從事兒童、成人、性侵害、性騷擾及性剝削等保護工作網絡各領域表現優異人員進行表揚。今年獲獎者包含醫師、心理師、社工、法官、檢察官、家防官及大學教授等7人，黃念怡就是其中一人。

黃念怡的童年是她不能說的秘密，她總淡淡地說，就是成長背景跟家庭比較複雜，坦言因此曾年少輕狂過，常與同學起爭執，一不愉快就直接打架，「就是個叛逆少女，甚至差點變成逃學少女。」

讓如火團般少女的人生180度轉變的契機，是養父突然中風臥床，看著虛弱的養父，她仿佛被澆了一盆冰水，冷靜下來反思有沒有可能有不同的人生。冥冥之中，就讀五專幼保科的她無意中接觸到社工領域，或許是成長背景影響，讓她就這樣一頭栽入。

從事社工的這三年，她印象最深的是一個被視為「瘋子」、「麻煩製造者」的受暴婦女，婦人不信任所有社工，甚至會故意試探社工底線，「將心武裝起的人，社工就無法知道對方需要什麼，案子就會停擺」黃念怡看著婦女長達10年的受暴記錄，在不信任與不被理解中惡行循環，選擇主動接案。

受暴婦總用審視的目光看著黃念怡，甚至多次用想輕生試探黃念怡，「她只是怕再次被拋棄，嘴裡說著想結束生命，其實心裡比誰都想擺脫暴力活下去。」黃念怡用時間與身心都受傷的婦女交心，甚至有一段時間天天找婦人聊天，終於讓婦女鼓起勇氣選擇不同的人生，願意到庇護所，遠離家暴。