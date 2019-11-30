孫知行榮獲中信新銳美術獎第三名

相關新聞
冬戀溫泉季啟動！不只礁溪 還可盡享宜蘭其他溫泉勝景2019-11-30 16:17
叛逆少女逆轉勝 誓做家暴女浮木紫絲帶獎最年輕得主2019-11-30 16:47
明起變天 下周二、周三最冷低溫下探13度2019-11-30 14:01
遠航3月長灘島降落偏出跑道 訓練不足挨罰60萬2019-11-30 13:58
只剩0.1的右眼視力 她花三天「點」出八開大的畫2019-11-30 13:48
一氧化碳中毒 冬天是旺季2019-11-30 13:06
營造耶誕氣氛 不是只靠耶誕樹2019-11-30 12:51
觀光局承認明年首季確為挑戰 學者預期國旅補助會延長2019-11-30 11:29
觀光寒冬靠補助回暖 業者憂沒陸客又沒補助怎麼辦2019-11-30 11:25
舊內衣直接丟垃圾桶？業者建議做回收、剪掉鋼圈再丟2019-11-30 10:39
以為是感冒、偏頭痛…一氧化碳中毒冬天最多症狀難辨2019-11-30 10:32
下周四、五水氣罩全台 吳德榮：可能入冬以來首波高山降雪2019-11-30 07:33
下周一轉冷 中部探13度2019-11-30 01:25
Uber條款明上路 未取得執登駕駛淘汰2019-11-30 01:23
計程車舊換新 車齡7年以上補助最高35萬元2019-11-30 01:18
阿里山蝴蝶夢、山溪成癮…青少年倡議獲綠獎2019-11-30 00:18
健康你我他／過度搓洗 反傷皮膚角質層2019-11-30 00:12
我新染愛滋人數 十年新低2019-11-30 00:06
愛滋防治下階段成效 預防性投藥是關鍵2019-11-30 00:04
自費流感疫苗打不到 肺炎鏈球菌疫苗可「代打」2019-11-30 00:00
流感疫苗缺貨 自費搶打打不到2019-11-29 23:57
化膿性肝膿瘍 北榮新療法縮短住院2019-11-29 23:54
科普好健康／偏頭痛發作 為何吐一吐就好了？2019-11-29 23:50
6：03 明年最早曙光 花蓮新康山2019-11-29 23:38
把握好天氣！東北季風減弱氣溫回升2019-11-29 21:30
泰國簽證12月起須供財力證明 外交部：非針對台灣2019-11-29 20:04
北榮創新化膿性肝膿瘍療法 縮短8天住院天數2019-11-29 19:42
沒公德心！民眾踐踏「仙草花海」 自行踩出「迴轉道」2019-11-29 18:30
故宮現百人串成巨型紅絲 我國愛滋新感染者連兩年下降2019-11-29 16:20
申辦泰簽 12月起須提供3個月財力證明2019-11-29 16:17
迎接2020第一道曙光 天文館算出地點在花蓮新康山2019-11-29 15:52
電視裡的魚游出來了！「慢飛天使」興奮遊海生館2019-11-29 15:38
泰簽新規超麻煩 網友建議：利用落地免簽衝一波2019-11-29 15:13
開國道放手吃麵 交通部：目前自駕系統僅為安全輔助2019-11-29 15:06
泰國簽證新制12月上路 須供三個月內財力證明2019-11-29 14:44
子宮頸癌疫苗安全嗎？醫師給建議2019-11-29 14:42
帶狀皰疹會傳染嗎？ 醫師提醒注意水泡結痂前的關鍵期2019-11-29 14:42
自費流感疫苗搶手 疾管署估未來四周未達流行期2019-11-29 14:41
母湯！清潔工不慎遭竹掃帚刺傷 自行停用抗生素險喪命2019-11-29 14:24
熱門文章
好市多黑五還沒結束就爆「退貨潮」？ 網友冷眼旁觀2019-11-30 10:03
泰國簽證12月起須供財力證明 外交部：非針對台灣2019-11-29 20:04
北新店也收掉！金石堂全盛時百家店現剩30多家2019-11-30 12:02
范冰冰最愛「冰冰霜」入榜！好市多黑色購物節倒數2天商品大公開2019-11-29 18:32
屈臣氏、日藥本舖「2019熱銷美妝排行榜」！大勢彩妝、保養品快搶買2019-11-29 19:06
下周四、五水氣罩全台 吳德榮：可能入冬以來首波高山降雪2019-11-30 07:33
把握好天氣！東北季風減弱氣溫回升2019-11-29 21:30
明起變天 下周二、周三最冷低溫下探13度2019-11-30 14:01
年底了...特休假沒休完 公司可強制排休或遞延嗎？2019-11-29 18:19
影／訓練有素！2柴犬守衛警戒中 最後一幕網友拍案叫絕2019-11-30 10:10
台鐵採購城際列車設計今曝光 預計明年底首批交車2019-11-30 14:04
【心理測驗】電影院坐哪個位子 看穿你面對未知事情的處理能力2019-11-30 09:58
舊內衣直接丟垃圾桶？業者建議做回收、剪掉鋼圈再丟2019-11-30 10:39
麥當勞「薯條」好吃秘訣？網友突破盲點「鎖配方」是關鍵2019-11-29 19:06
浪浪零下3度發抖不願走 全身蓋白雪用體溫為5幼貓取暖2019-11-29 17:56
沒公德心！民眾踐踏「仙草花海」 自行踩出「迴轉道」2019-11-29 18:30
好市多「黑色購物節」湧現退貨潮？網議：「買貴退差價」居多2019-11-30 11:19
每日星座運勢／雙魚有機會表現才華 財運從天而降2019-11-30 00:00
流感疫苗缺貨 自費搶打打不到2019-11-29 23:57
為省500元請女友幫辦卡 遭拒竟怒嗆：妳這輩子就這樣了2019-11-29 19:37
木頭強度不輸鋼鐵！科教館打造全台首座博物館天空之橋2019-11-29 20:43
下周一轉冷 中部探13度2019-11-30 01:25
簡單生活節信義區連續搖擺9天 詹記麻辣鍋也來玩跨界2019-11-30 09:59
京華城「最後1天」送萬元！頭香男：早上4點來排隊2019-11-30 12:40
iPhone 11 Pro Max半價！樂天市場「雙12」再推整點限量秒殺特賣2019-11-30 14:37
Uber條款明上路 未取得執登駕駛淘汰2019-11-30 01:23
計程車舊換新 車齡7年以上補助最高35萬元2019-11-30 01:18
【生活的風景】王景新／周日一早的西門町2019-11-30 06:00
自費流感疫苗打不到 肺炎鏈球菌疫苗可「代打」2019-11-30 00:00
【我見我思】常聖傳／男孩的步伐2019-11-30 06:00
春節搶票攻略出爐！提前兩天出發省8千2019-11-30 10:55
【心情點滴】黃珠玉／四格漫畫2019-11-30 06:00
影／短短10天 苗栗海岸接連發現3隻死亡海豚2019-11-30 15:05
科普好健康／偏頭痛發作 為何吐一吐就好了？2019-11-29 23:50
以為是感冒、偏頭痛…一氧化碳中毒冬天最多症狀難辨2019-11-30 10:32
北榮創新化膿性肝膿瘍療法 縮短8天住院天數2019-11-29 19:42
懷念「電子雞」嗎？MacBook Pro推「Touch Bar Pet」可養電子寵物2019-11-30 12:48
觀光局承認明年首季確為挑戰 學者預期國旅補助會延長2019-11-30 11:29
遠航3月長灘島降落偏出跑道 訓練不足挨罰60萬2019-11-30 13:58
Urban+簡單生活節 北市歡慶耶誕到元旦2019-11-29 18:34
留言