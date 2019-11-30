摺耳貓的耳朵好可愛？ 殘酷的真相是這樣

2019-11-30 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



許多人喜歡耳朵摺下來、小小短短的「摺耳貓」，不過《喜歡你--歡迎進入凹凹的小宇宙》（時報出版）書中指出，摺耳貓的耳朵，是因為軟骨發育不全才下垂，卻因此容易造成骨頭增生，必須承受身體上的痛苦，以及免疫力缺乏、心室肥大等疾病的風險，嚴重的甚至會導致癱瘓。

該書作者康康表示，三年多前貓奴的一個好朋友新認養了一隻貓咪－－小夏，原本要等小夏熟悉環境後再帶去結紮，沒想到某天小夏突然在朋友的床底下生了兩隻小貓！因為小夏身形很瘦小，連寄養的中途之家也不知道小夏原來早就懷孕了，後來在朋友悉心照顧下兩隻小貓漸漸長大，發現兩隻小貓都是摺耳貓，朋友不放心將他們送養，所以就和貓奴一人留下一隻小貓，於是凹凹就來到貓奴家成為拉查花家中最小的妹妹。