冬戀溫泉季啟動！不只礁溪 還可盡享宜蘭其他溫泉勝景

2019-11-30 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



泡湯季節來了！2019冬戀蘭陽溫泉季下個月（12月）6日至15日在宜蘭舉行，除礁溪溫泉區的美人湯，其他山區的溫泉勝地都在呼喚。

為迎賓，宜蘭縣政府在礁溪最熱鬧的湯圍溝溫泉公園周邊設置多處燈飾裝置，有生命之樹，象徵著宜蘭溫泉源源不絕，並以鏤空的雕花燈籠，吊掛在泡腳區，營造滿滿喜氣氛圍，並有七彩溫泉魚迎賓，引領進入水滴造型燈的滴泉魔法箱，讓遊客置身於繽紛夢幻的攝影棚盡情拍照。

2019冬戀蘭陽溫泉季由宜蘭縣政府、宜蘭縣議會、礁溪鄉公所、礁溪鄉民代表會、宜蘭縣觀光協會共同主辦，宜蘭溫泉產業發展協會及礁溪湯仔城溫泉產業暨觀光發展協會協辦，整合在地資源及動員居民，產、官、學合作，打造宜蘭溫泉觀光產業品牌。

系列活動中，12月6日由「祈水感恩禮」揭開序幕，感恩上天賜予宜蘭得天獨厚的溫泉資源，12月7日有代表溫泉健康休閒的「礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松」開跑；12月8日在礁溪國小「開季活動+千人踩街嘉年華」，從礁溪舊街中山路開始，連結到礁溪路最熱鬧路段，踩街隊伍有產業、社區、學校、團體等，創意裝扮上街。

另外，12月9日至15日有「湯圍美食旅展」，行銷推廣宜蘭特色觀光資源，提供在地特色美食小吃，讓遊客品嘗，每天還有「歡樂小踩街」、「冬戀金曲台語夜」等活動。

同時，宜蘭縣政府將踩街嘉年華，串聯宜蘭縣溫泉產業及在地社區外，並邀請新北市、花蓮縣、台東縣政府及業者一起參與活動，共同舞動迎賓。

縣政府今年同時推出「宜蘭溫泉地圖」，除了介紹溫泉旗艦的礁溪溫泉，還有頭城龜山島溫泉、員山溫泉、羅東溫泉、蘇澳冷泉，還有大同清水地熱、梵梵溫泉、鳩之澤，以及南澳溫泉等溫泉衛星城鄉。