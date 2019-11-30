遠航3月長灘島降落偏出跑道 訓練不足挨罰60萬

2019-11-30 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



今年3月13日遠航一架MD83型機FE-321航班，在菲律賓長灘島卡利博機場降落後，180度迴轉時偏離跑道，機輪卡在草地上，出動機具才抬起輪胎，所幸全機人員均安，交通部民航局認定遠航因機師降落特殊機場訓練不足，裁罰60萬。長榮、華航、華信、虎航等國籍航空也因不同違規因素，被民航局處警告至20萬罰款。

民航局今天公布今年第三季航空公司違規事件裁處。針對遠航FE321事件，民航局調查後指出，遠東航空班機落地進行迴轉時，正副駕駛都沒有注意到跑到狀況，造成班機滑出跑道，正機師被罰9萬元、副機師被罰6萬元。此外，遠航對於機師降落特殊機場的訓練不足，依民用航空法開罰60萬元。

另外，華航今年2月CI-5121航班正駕駛連續30天內，總飛航時間超過120小時，民航局處20萬元罰鍰；2月CI-5393航班駕駛員在接受航管文字指令後未予明辨就違規爬升，挨罰2萬元。

長榮有兩件違規事項，今年1月長榮BR-757航班在杭州蕭山機場，因飛航組員滑行不當操作導致客艙組員受傷，挨罰6萬元罰鍰。4月時BR397在香港飛航情報區內，錯將9800公尺誤設為8900公尺並下降，違反航管指示高度遭處警告。

華信有三件違規事項，一是今年3月AE-980杭州—台中航班，飛航組員在航管給予離場程序後，未確實輸入正確的航路及航點到飛行管理系統，導致未依航管只是飛行遭處警告；4月另有AE-349航班一號發動機火警發生警告，組員未填寫維護記錄簿挨罰6萬元；6月還有AE-366接飛AE-375航班時，未確實執行過境檢查節目，導致檢查出發動機超扭力而違規放飛，其航空器維修工程師停止執業1個月。