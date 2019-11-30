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只剩0.1的右眼視力 她花三天「點」出八開大的畫

2019-11-30 13:48聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

12月3日是國際身心障礙者日，2019國際身心障礙者多元藝術畫展「看見ㄒ一ㄣ世界」今天開幕，教育部次長林騰蛟致詞表示，希望畫展能讓社會關注身心障礙者，也表示政府關照弱勢、重視特殊教育學生多元能力的決心。

主辦單位表示，這次共展出104名作者共同創作的118幅平面作品，包含來自社團法人台灣畫話協會、中華民國智障者家長總會、中華民國學習障礙協會等學員的創作。在各協會協助下，參展的身心障礙畫作作者們親自在場導覽。

雲林教養院的林伊儷畫了「賞花趣」。他患有唐氏症、甲狀腺機能亢進，在雲林教養院超過30年間。她無師自通，自創風格用彩色筆，並以「點描法」方式作畫，畫出如同馬賽克般的效果。

雲林教養院說，林伊儷近年受白內障及甲狀腺亢進影響，目前左眼已全盲，右眼視力僅剩不到0.1，創作時幾乎整張臉貼著圖畫紙，靠著有限的視界精準畫出色點。一張八開圖畫紙，需耗費整整三天的時間創作。本次展覽特別以超越圖畫紙界限的方式，大圖輸出並展出他的創作。

「看見ㄒ一ㄣ世界」畫展11月29日至12月18日在國父紀念館文華軒及兩側文化藝廊免費展出，教育部表示，此展安排國立台灣師範大學美術相關學系學生，提供現場導覽解說服務。

「看見ㄒ一ㄣ世界」在國父紀念館開幕，教育部次長林騰蛟出席致詞表示，希望畫展能讓社...
「看見ㄒ一ㄣ世界」在國父紀念館開幕，教育部次長林騰蛟出席致詞表示，希望畫展能讓社會關注身心障礙者，也表示政府關照弱勢、重視特殊教育學生多元能力的決心。圖／教育部提供
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甲狀腺機能亢進教育部中華民國

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