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韓國瑜、李日貴同列這廟柱 成打卡熱門景點

2019-11-30 12:20聯合報 記者何定照／台北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜岳父李日貴過去開砂石場近日成新聞話題，文資社團「微物史」貼出韓國瑜擔任立委時和李日貴合獻泥塑花鳥柱給雲林西螺廣興宮泥塑花鳥柱的照片，該柱近來也成拍照打卡景點。

廣興宮建廟近300年，主祀客家神明三山國王。廟方指出，1993年，韓國瑜當選立委、李日貴當選第二任縣議員時，得知廣興宮素面柱子需要雕塑龍形及彩繪，因此捐獻。

文資臉書社團「微物史」貼出韓國瑜擔任立委時和李日貴合獻泥塑花鳥柱給雲林西螺廣興宮...
文資臉書社團「微物史」貼出韓國瑜擔任立委時和李日貴合獻泥塑花鳥柱給雲林西螺廣興宮泥塑花鳥柱的照片。圖／取自「微物史」臉書社團
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韓國瑜砂石

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