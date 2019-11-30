韓國瑜、李日貴同列這廟柱 成打卡熱門景點

2019-11-30 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜岳父李日貴過去開砂石場近日成新聞話題，文資社團「微物史」貼出韓國瑜擔任立委時和李日貴合獻泥塑花鳥柱給雲林西螺廣興宮泥塑花鳥柱的照片，該柱近來也成拍照打卡景點。