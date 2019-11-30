觀光局承認明年首季確為挑戰 學者預期國旅補助會延長

2019-11-30 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



國旅補助到年底為止，觀光局表示，明年若沒有持續觀光補助，確實如業者所擔心，第一季觀光市場就會有挑戰。今年的國外遊客來台人次有機會創新高，觀光局正在研議明年初再推一波行銷活動，繼續刺激國外旅客來台。

觀光業者說，今年相關產業因為補助稍微回暖，他們憂心未來沒有補助，怎麼辦。觀光局表示，這個月陸客來台觀光人次是11萬4850人次，跟去年同期24萬相比，下跌52%，國內旅遊業受惠於補助方案，整體住房率約比去年同期提升二成到三成。

觀光局指出，國旅補助預計到年底，補助未繼續延長的話，明年第一季可能就是挑戰，他們將推動一系列國外遊客來台宣傳計畫，已經在籌備中。

對於業者指政府沒有推出觀光亮點，觀光局表示，12月16日舉行全國觀光發展會議，對相關議題進一步討論。明年2月會提出未來十年，也就是2020年到2030年的觀光政策白皮書，站在國家發展高度，確立觀光立國的目標。