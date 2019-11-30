觀光寒冬靠補助回暖 業者憂沒陸客又沒補助怎麼辦

2019-11-30 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



大陸官方8月1日起暫停自由行旅客來台，隨著先前核發的大通證陸續到期，業者估算12月陸客來台會降到10萬人次以下。他們認為補助國旅拯救觀光產業，非長久之計，與其推新南向國家來台觀光，不如加強行銷消費力高的日韓。

陸方發行的赴台自由行通行證效期六個月，隨著陸續到期，來台陸客越來越少。業者指出，今年冬季靠觀光局的冬遊補助、溫泉補助，可以維持業績，甚至感受比去年好。不過，補助非長久之計，到目前為止，都沒有看到政府對觀光業發展的其他亮點政策，期待觀光產業被摧殘後、風雨過後的寧靜趕快來臨。

中華民國溫泉觀光協會理事長張榮南表示，以屏東的四重溪溫泉區來說，在陸客大幅減少後，平日沒有遊客要去， 今年因為有了溫泉券補助，溫泉業整體業績比去年多了兩成多。

旅行公會全聯會國旅委員會召集人林義順表示，在補助加持下，今年冬季國民旅遊市場確實有滿大成長。不少人因為希望獲得補助款，參加旅行團，公司旅遊、社區旅遊等都多了不少，遊覽車業也有平日一車難求的榮景。

張榮南說，現在許多退休軍公教族群出來遊玩或泡湯，他擔心以後如果沒有補助，就沒辦法再帶來人潮，尤其明年選舉又要到了，擔憂觀光業再次被政治爭議摧殘。