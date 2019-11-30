親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高以翔要回家了！傳將安眠金寶山 與鄧麗君當鄰居

觀光寒冬靠補助回暖 業者憂沒陸客又沒補助怎麼辦

2019-11-30 11:25聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

大陸官方8月1日起暫停自由行旅客來台，隨著先前核發的大通證陸續到期，業者估算12月陸客來台會降到10萬人次以下。他們認為補助國旅拯救觀光產業，非長久之計，與其推新南向國家來台觀光，不如加強行銷消費力高的日韓。

陸方發行的赴台自由行通行證效期六個月，隨著陸續到期，來台陸客越來越少。業者指出，今年冬季靠觀光局的冬遊補助、溫泉補助，可以維持業績，甚至感受比去年好。不過，補助非長久之計，到目前為止，都沒有看到政府對觀光業發展的其他亮點政策，期待觀光產業被摧殘後、風雨過後的寧靜趕快來臨。

中華民國溫泉觀光協會理事長張榮南表示，以屏東的四重溪溫泉區來說，在陸客大幅減少後，平日沒有遊客要去， 今年因為有了溫泉券補助，溫泉業整體業績比去年多了兩成多。

旅行公會全聯會國旅委員會召集人林義順表示，在補助加持下，今年冬季國民旅遊市場確實有滿大成長。不少人因為希望獲得補助款，參加旅行團，公司旅遊、社區旅遊等都多了不少，遊覽車業也有平日一車難求的榮景。

張榮南說，現在許多退休軍公教族群出來遊玩或泡湯，他擔心以後如果沒有補助，就沒辦法再帶來人潮，尤其明年選舉又要到了，擔憂觀光業再次被政治爭議摧殘。

林義順表示，政治不穩定讓業界忐忑不安，看不到未來，政府用補助是打了一劑強心針，卻沒看到我國的觀光體質提升。林義順說，政府一直在衝來台的觀光人次，像極力增加新南向觀光來台人次，可是些國家的旅客消費力不是那麼高，政府行銷應該要往「有肉」（有錢）的日本、韓國觀光客推動。

今年因為有了溫泉券補助，溫泉業整體業績比去年多了兩成多。本報資料照片
今年因為有了溫泉券補助，溫泉業整體業績比去年多了兩成多。本報資料照片
分享

溫泉陸客國旅補助軍公教觀光

相關新聞

以為是感冒、偏頭痛…一氧化碳中毒冬天最多症狀難辨

2019-11-30 10:32

下周四、五水氣罩全台 吳德榮：可能入冬以來首波高山降雪

2019-11-30 07:33

韓國瑜、李日貴同列這廟柱 成打卡熱門景點

2019-11-30 12:20

觀光局承認明年首季確為挑戰 學者預期國旅補助會延長

2019-11-30 11:29

舊內衣直接丟垃圾桶？業者建議做回收、剪掉鋼圈再丟

2019-11-30 10:39

下周一轉冷 中部探13度

2019-11-30 01:25

Uber條款明上路 未取得執登駕駛淘汰

2019-11-30 01:23

計程車舊換新 車齡7年以上補助最高35萬元

2019-11-30 01:18

阿里山蝴蝶夢、山溪成癮…青少年倡議獲綠獎

2019-11-30 00:18

健康你我他／過度搓洗 反傷皮膚角質層

2019-11-30 00:12

我新染愛滋人數 十年新低

2019-11-30 00:06

愛滋防治下階段成效 預防性投藥是關鍵

2019-11-30 00:04

自費流感疫苗打不到 肺炎鏈球菌疫苗可「代打」

2019-11-30 00:00

流感疫苗缺貨 自費搶打打不到

2019-11-29 23:57

化膿性肝膿瘍 北榮新療法縮短住院

2019-11-29 23:54

科普好健康／偏頭痛發作 為何吐一吐就好了？

2019-11-29 23:50

6：03 明年最早曙光 花蓮新康山

2019-11-29 23:38

把握好天氣！東北季風減弱氣溫回升

2019-11-29 21:30

泰國簽證12月起須供財力證明 外交部：非針對台灣

2019-11-29 20:04

北榮創新化膿性肝膿瘍療法 縮短8天住院天數

2019-11-29 19:42

沒公德心！民眾踐踏「仙草花海」 自行踩出「迴轉道」

2019-11-29 18:30

故宮現百人串成巨型紅絲 我國愛滋新感染者連兩年下降

2019-11-29 16:20

申辦泰簽 12月起須提供3個月財力證明

2019-11-29 16:17

迎接2020第一道曙光 天文館算出地點在花蓮新康山

2019-11-29 15:52

電視裡的魚游出來了！「慢飛天使」興奮遊海生館

2019-11-29 15:38

泰簽新規超麻煩 網友建議：利用落地免簽衝一波

2019-11-29 15:13

開國道放手吃麵 交通部：目前自駕系統僅為安全輔助

2019-11-29 15:06

泰國簽證新制12月上路 須供三個月內財力證明

2019-11-29 14:44

子宮頸癌疫苗安全嗎？醫師給建議

2019-11-29 14:42

帶狀皰疹會傳染嗎？ 醫師提醒注意水泡結痂前的關鍵期

2019-11-29 14:42

自費流感疫苗搶手 疾管署估未來四周未達流行期

2019-11-29 14:41

母湯！清潔工不慎遭竹掃帚刺傷 自行停用抗生素險喪命

2019-11-29 14:24

Uber轉型大限 駕駛不符資格12月1日零時起無法登錄

2019-11-29 14:02

7旬阿公撫養2名罕病孫「我老了，他們怎辦？」

2019-11-29 13:22

女孩打不打HPV疫苗 世衛組織說痛痛女孩與疫苗無關

2019-11-29 12:55

驚豔！世界小姐台灣代表穿三太子國服為太子文化季宣傳

2019-11-29 12:14

自費流感疫苗好搶手 疾管署：估未來四周不會達流行期

2019-11-29 11:59

苦等近三個月 交通部今才公告放寬計程車汰舊換新補助

2019-11-29 11:10

「82年生金智英」在台更慘？ 台妻收入增、台夫不快樂

2019-11-29 10:49
看更多

熱門文章

申辦泰簽 12月起須提供3個月財力證明

2019-11-29 16:17

泰國簽證新制12月上路 須供三個月內財力證明

2019-11-29 14:44

林志玲、AKIRA新婚MV又來洗眼睛 旋轉擁吻也太夢幻

2019-11-29 14:25

泰簽新規超麻煩 網友建議：利用落地免簽衝一波

2019-11-29 15:13

他曝主管年收500萬卻搭捷運 網分析原因「不開車比較好」

2019-11-29 16:31

泰國簽證12月起須供財力證明 外交部：非針對台灣

2019-11-29 20:04

屈臣氏、日藥本舖「2019熱銷美妝排行榜」！大勢彩妝、保養品快搶買

2019-11-29 19:06

范冰冰最愛「冰冰霜」入榜！好市多黑色購物節倒數2天商品大公開

2019-11-29 18:32

天涼心肌梗塞風險增 男女症狀大不同

2019-11-29 14:53

「草莓」吃到飽！「天外天」水果吧升級 還可以沾煉乳

2019-11-29 13:37

【塔羅】你的心上人，心裡也有你？

2019-11-29 14:54

把握好天氣！東北季風減弱氣溫回升

2019-11-29 21:30

滿滿「大湖草莓」隨你吃！馬辣「草莓季」12月1日開跑

2019-11-29 14:54

下周四、五水氣罩全台 吳德榮：可能入冬以來首波高山降雪

2019-11-30 07:33

年底了...特休假沒休完 公司可強制排休或遞延嗎？

2019-11-29 18:19

女友送上驚喜生日禮 網笑：暗示大戰300回合

2019-11-29 14:36

好市多黑五還沒結束就爆「退貨潮」？ 網友冷眼旁觀

2019-11-30 10:03

Uber轉型大限 駕駛不符資格12月1日零時起無法登錄

2019-11-29 14:02

麥當勞「薯條」好吃秘訣？網友突破盲點「鎖配方」是關鍵

2019-11-29 19:06

浪浪零下3度發抖不願走 全身蓋白雪用體溫為5幼貓取暖

2019-11-29 17:56

7旬阿公撫養2名罕病孫「我老了，他們怎辦？」

2019-11-29 13:22

全台最大「跨年秀」！ 義大999秒煙火+400台無人機燈光秀

2019-11-29 12:56

每日星座運勢／雙魚有機會表現才華　財運從天而降

2019-11-30 00:00

流感疫苗缺貨 自費搶打打不到

2019-11-29 23:57

士林夜市B1美食區重新開幕 歡迎舊雨新知大啖美食

2019-11-29 16:58

沒公德心！民眾踐踏「仙草花海」 自行踩出「迴轉道」

2019-11-29 18:30

舊內衣直接丟垃圾桶？業者建議做回收、剪掉鋼圈再丟

2019-11-30 10:39

天冷聚會我要吃肉肉！4家豪華、大肉盤、高CP豐盛鍋物

2019-11-29 14:08

為省500元請女友幫辦卡 遭拒竟怒嗆：妳這輩子就這樣了

2019-11-29 19:37

工作太閒所以主管規定加班 他質疑：做不完還是演戲？

2019-11-29 15:12

母湯！清潔工不慎遭竹掃帚刺傷 自行停用抗生素險喪命

2019-11-29 14:24

木頭強度不輸鋼鐵！科教館打造全台首座博物館天空之橋

2019-11-29 20:43

影／訓練有素！2柴犬守衛警戒中 最後一幕網友拍案叫絕

2019-11-30 10:10

GUCCI餐廳摘下米其林一星 招牌漢堡必須拍照打卡

2019-11-29 13:48

「角落小夥伴」爆萌耶誕造景 台中新光三越限定登場

2019-11-29 15:13

下周一轉冷 中部探13度

2019-11-30 01:25

一下雪就從茶色變純白 北海道雪兔為何冒險出沒路肩？

2019-11-29 14:32

帶狀皰疹會傳染嗎？ 醫師提醒注意水泡結痂前的關鍵期

2019-11-29 14:42

故宮現百人串成巨型紅絲 我國愛滋新感染者連兩年下降

2019-11-29 16:20

《2019 Melon音樂獎》本周六登場 MyMusic獨家直播

2019-11-29 14:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top