以為是感冒、偏頭痛…一氧化碳中毒冬天最多症狀難辨

2019-11-30 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



天冷易使人緊閉門戶，發生一氧化碳中毒的風險隨之提升。台北榮總每年平均收治十人因燃氣熱水器安裝位置不通風、導致一氧化碳中毒，且事發時間集中於冬季。醫師表示，一氧化碳無色無味且症狀有時不易讓人聯想到中毒，曾有患者誤將一氧化碳中毒症狀誤認為感冒、偏頭痛、打疫苗產生的副作用等，延誤治療時機。

內政部消防署近日公布統計，2019年全國已發生16件燃氣熱水器一氧化碳中毒事故，共造成4人死亡及48人受傷。分析事故原因，超過八成七肇因於屋外式熱水器裝設在室內、陽台加蓋或其他通風不良的處所，導致燃燒不完全產生的廢氣蓄積家中而釀禍。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，北榮每年平均收治十名這類事故的患者，且事發時間集中於寒冷時節，霸王寒流那年一月份就有三、四家人因此被送醫。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，一氧化碳無色、無味，但它對血紅素的結合能力比氧氣強240倍，因此吸入體內會搶先取代氧氣與血紅素結合、造成全身缺氧，輕則導致頭暈、頭痛、噁心、嘔吐等，重則發生腦中風、心肌梗塞、心律不整、抽搐、昏迷腎衰竭、多重器官衰竭或死亡。

一氧化碳濃度與中毒症狀嚴重程度有關，根據美國消防協會（NFPA）資料，暴露在100ppm的一氧化碳六到八小時，會發生頭痛、昏沉、噁心、無力等；暴露於200ppm會縮短在兩到三小時內有症狀；暴露於800ppm則會在45分鐘內發生不適。

內政部近日函請國健署強化預防教育宣導，在安裝燃氣熱水器方面，應選擇貼有CNS國家標準標誌的產品，並定期請合格的技術士檢修；裝設燃氣熱水器的陽台應保持通風，別晾過多衣服；選購「屋外式熱水器」就應裝設屋外，如果須將熱水器裝在室內，則應選購「半密閉強制排氣式熱水器」或「密閉強制供排氣式熱水器」。