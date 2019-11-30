下周四、五水氣罩全台 吳德榮：可能入冬以來首波高山降雪

2019-11-30 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，下周四、五水氣籠罩全台，且台灣上空三、四千公尺的大氣將降至零度以下，高山有機會出現入冬以來首波明顯的降雪。

吳德榮說，這個周末北部晴時多雲、中南部晴朗穩定，只有北海岸、北部山區、東半部有零星短暫降雨機率。今日北部氣溫約在15至27度、中部15至29度、南部15至31度、東部15至29度。

他說，明晚起又一波冷空氣開始南下，是東北季風的強度。下周一、二北台灣轉冷，下周二的清晨降至最低，預估北台灣空曠平地約13至15度；其中，下周一是濕冷，下周二轉乾，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨。背風面的中南部影響較小、氣溫略降，仍為晴朗穩定、白天舒適早晚微冷的天氣。

吳德榮提醒，下周三強的垂直風切，將把北冕颱風的水氣送往台灣， 各地雲量漸增，降雨機率愈晚愈高。他預估下周四、五水氣籠罩全台，除了使迎風面及山區降雨量大增，背風面的中南部也有降雨，形成冬季少見的「全台濕涼微冷又多雨」的天氣型態。下周五晚另一波強冷空氣南下，漸轉乾冷。

他說，配北冕朝台灣輸送的水氣，及下周四下半天及周五，台灣上空三千至四千公尺的大氣將先後降至零度以下，有機會帶來入冬以來首波明顯的高山降雪。

中央氣象局說，今天（30日）東北季風稍減弱，清晨前桃園以北及宜蘭有局部降雨，白天之後風向轉變，東半部及恆春半島降雨機率提高有些局部短暫雨，西半部則大多為多雲到晴，只有北部地區有零星降雨。溫度方面，早晚仍涼，各地低溫約16至19度，白天東北部及東部雲量偏多，高溫只有22、23度，其他地方較舒適溫暖，北部及東南部高溫約24、25度，中南部可以到26、27度。

氣象局說，下周日晚起至下周三（12月1日晚至4日）東北季風增強及影響，中部以北及東北部天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦涼，北部及中部局部地區低溫將下探至14度左右；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。