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計程車舊換新 車齡7年以上補助最高35萬元

2019-11-30 01:18聯合報 記者董俞佳／台北報導

計程車汰舊換新公告出爐，最高補助35萬元。 圖／聯合報系資料照片
計程車汰舊換新公告出爐，最高補助35萬元。 圖／聯合報系資料照片
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計程車駕駛盼了三個月的選前紅利，終於盼到。交通部昨凌晨公布，計程車汰舊換新放寬至車齡七年以上都能補助，即日起開放申請，最高補助卅五萬元，且因有限額，申請要快。

蔡英文總統今年二月與計程車業者餐敘，宣布推出計程車汰舊換新方案，今年六月起啟動第一波與第二波補助，補助換燃油車十五萬、油電混合車廿五萬、電動車三十五萬等，先後開放車齡十二年以上、十年以上計程車申請。

交通部長林佳龍今年九月加碼表示，因反應太熱烈，首年補助從五千輛加碼至一萬二千輛，且車齡限制從十年降至七年以上。

不過，台北市汽車駕駛員工會理事長鄭力嘉表示，林佳龍宣示後，引發計程車駕駛關注，每天都有司機打電話詢問何時可開始申請補助，但眼看三個月過去，卻都還無法申請，讓駕駛非常憂心。公路總局前天表示，交通部已通知加速作業，昨凌晨交通部官網終於公布申請訊息。

車行12年以上車輛12月31日起申請

根據公告內容， 第一梯次即日起至十二月卅日止，開放車齡七年以上的個人、合作社計程車及靠行計程車申請；第二梯次從十二月卅一日至明年一月卅一日，開放車齡十二年以上計程車公司自有車輛申請。

公路總局表示，前兩波已補助完四千零八十輛，這波還有七千九百廿輛餘額可接受申請。根據公路總局統計，目前七至十年的計程車，約一萬五百輛。

計程車林佳龍蔡英文

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