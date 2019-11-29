北榮創新化膿性肝膿瘍療法 縮短8天住院天數

2019-11-29 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



腸道中的壞菌克雷伯氏肺炎桿菌，若跑進肝臟內常會引發「化膿性肝膿瘍」，臨床治療耗時，這類患者至少要住院一個月才有機會出院，台北榮總發表最新治療方式，以靜脈注射搭配口服抗生素，治療效果與過去相同，但住院天數能大幅減少至少八天，此研究成果也在今年的美國感染症醫學會年會發表。

台北榮總感染科醫師林邑璁表示，克雷伯氏肺炎桿菌引起的化膿性肝膿瘍，是在台灣常見的地方性疾病，無論族群或年齡層皆有感染風險，克雷伯氏肺炎桿菌平時多躲在腸道，一旦跑到肝臟就會造成感染；目前僅知西方國家大多是因膽道病變引起，東亞國家感染機轉仍不明，但東亞國家盛行的大多是具有高毒性的克雷伯氏肺炎桿菌，即便沒有肝膽病變問題，也可能罹病，患者若沒有適當治療，恐敗血症死亡。

化膿性肝膿瘍的患者，常見的症狀為不明原因發燒，也使這類患者在就醫初期時，多找不出原因，直到接受腹部的影像學檢查才得到正確的診斷。

過去治療化膿性肝膿瘍必須適當引流後，醫師會以傳統乙內醯胺類抗生素透過靜脈注射方式治療，至少需要住院28天，不僅造成醫療負擔，患者生活也受影響。

但研究團隊發現若改以同樣效果的氟喹諾酮類抗生素治療患者，治療效果一樣好，且靜脈注射時間不需像以往要27天，僅需19天就能改以口服劑型治療，另，住院天數也能從原本的平均28天降至20天，縮短至少8天。