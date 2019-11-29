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安全性行為可防疫 陶子盼性教育從小做起

2019-11-29 19:36中央社 台北29日電

藝人陶晶瑩今天擔任世界愛滋日代言人，她認同台灣社會可公然談安全性行為，不需遮掩隱晦，且應及早做性教育，以知識傳遞正確觀念，協助孩子理解。

每年12月1日為世界愛滋日，疾病管制署在故宮博物院排出巨型紅絲帶，並邀陶晶瑩擔任代言人，希望喚起各界對愛滋防治的關懷、降低對感染者的歧視，齊步邁向零感染、零死亡、零歧視的三零願景。

陶晶瑩下午在記者會致詞時表示，安全的性行為非常重要，應該學會如何正確的使用保險套，網路都有相關教學，台灣是很棒的環境，可以公然談安全性行為，證明是先進國家，不需對性議題遮遮掩掩。

可以在家篩檢也是重要的愛滋防治措施，陶晶瑩表示，相關防治政策提供很棒的隱私保護，民眾只要上網訂購，試劑就能寄到住家附近的超商，取貨非常方便；且全台還有12家醫院提供一站式服務，從篩檢到確診整個過程小於1小時，比她辦證件還要快。

陶晶瑩說，如果確診，會有相關的醫療資源協助，幫助感染者穩定情緒、不慌張，讓愛滋防治可達到零感染、零死亡及零歧視，透過愈來愈好的制度，讓大家愈來愈放心。

台灣社會對校園性教育施行的意見紛歧，陶晶瑩會後接受聯訪時表示，在歐洲許多國家性教育都是從幼兒園開始，包括用圖片、文字，老師以健康心態引導小孩，落實性教育，不能只做不說或害羞隱晦。

陶晶瑩也說，她的兒子也會問：「媽媽，我是從哪裡生出來的？是從大便的地方生出來的嗎？還是從尿尿的地方生出來？」這時她會直接說，是透過產道，兒子聽了很驚訝，才知道原來女性下半身有「3個洞」，和男性構造不同。她會用平緩語氣、以知識傳遞方法解釋，小孩也能理解。

至於如何進行同志教育，陶晶瑩表示，他們身邊就有很多同志伴侶，小孩看到叔叔旁邊的親密朋友是男性，她就會解釋「因為他喜歡男生」；如果看到阿姨的伴侶是女性，也會跟他們解釋「阿姨喜歡女生」，小孩也不會覺得有什麼不一樣，這與從小的教育有關。

透過性行為傳播是當前愛滋感染的主要原因，疾管署建議，應進行安全性行為，包含單一固定的性伴侶，避免嫖妓、援交、一夜情，性行為時要全程正確使用保險套。若需要使用潤滑液，應選用水性潤滑液，不可使用油性潤滑物質（如嬰兒油、凡士林），以避免保險套破損。

愛滋性行為保險套

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