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沒公德心！民眾踐踏「仙草花海」 自行踩出「迴轉道」

2019-11-29 18:30聯合報 記者陳睿中／即時報導

被譽為「台灣普羅旺斯」的「桃園仙草花節」，已於11月23日開展，儘管才開幕7天，但是近日卻傳出部份旅客橫跨、踐踏仙草花田的破壞情況發生，讓仙草花海出現大塊的坑洞，宛若「迴轉道」，令人相當惋惜。桃園農業局也呼籲民眾腳下留情，避免破壞花田。

在2018年的桃園花彩節中，楊梅地區以大片的紫色仙草花海一炮而紅，獲得「台灣的普羅旺斯」的美譽。因此今年楊梅舉辦「仙草花節」，並且將原本1.5公頃的花海，擴大至5公頃，並規劃奇幻仙境區、花漾仙境區，以及夢幻仙境區，藉由紫色的花海、藝術造景等元素，為旅客帶來夢幻的美景環境。

以長條狀逐一排列的仙草花田，雖然可以讓民眾入內拍照，但僅限制步行於花田之間的凹處道路。只是部份民眾貪圖便利，自行橫跨花田、甚至踩出一條不應存在的「迴轉道」，讓花海受到破壞，也令主辦單位相當痛心。

桃園市農業局表示，仙草屬於一年多收的經濟產物，為了讓民眾可以欣賞到花海美景，因此農民特地保留花朵、不採收，因此特別呼籲民眾觀賞時遵守規則，避免破壞花田。

本屆仙草花節活動時間自11月23日至12月8日，除了美麗的紫色花海外，還會舉行音樂會、野餐趴、搖擺舞教室，以及音樂會等不同活動，另有手作DIY的課程，以及仙草茶包、仙草凍等週邊商品可供民眾購買，讓民眾可以安排一趟「仙草花小旅行」。

被旅客踩出的大洞，在一片花海中特別顯眼。圖／桃園市農業局提供
被旅客踩出的大洞，在一片花海中特別顯眼。圖／桃園市農業局提供
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在仙草花田，的確會看見民眾有跨越仙草花的情況發生。記者陳睿中／攝影
在仙草花田，的確會看見民眾有跨越仙草花的情況發生。記者陳睿中／攝影
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桃園仙草花海中，被旅客踩出宛若「迴轉道」的大洞。圖／桃園市農業局提供
桃園仙草花海中，被旅客踩出宛若「迴轉道」的大洞。圖／桃園市農業局提供
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仙草花田雖開放入內，但僅限步行於田埂之間的凹處步道。記者陳睿中／攝影
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花田音樂會

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