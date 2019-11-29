愛滋防疫見效 108年新發人數創10年新低

2019-11-29 18:26 中央社 台北29日電



疾管署今天公布最新數據，台灣愛滋防疫見效，今年新增感染人數為1599人，已連續2年下降，創近10年來同期新低，防治成績傲視國際。但青壯族群降幅不大，是未來防治重點。

每年12月1日為世界愛滋日，今年世界愛滋日主軸為「社群創造改變」（Communities make thedifference），疾病管制署在故宮博物院排出巨型紅絲帶，希望喚起各界對愛滋防治的關懷、降低為感染者的歧視。

疾管署副署長羅一鈞下午接受中央社記者採訪時表示，根據最新統計數據，愛滋感染疫情已經反轉，每個月新發人數持續下探，且年輕族群的下降非常明顯，20至24歲新發感染者人數已經位居第三。人數第一多為25至29歲、第二名30到34歲，也顯見青壯族群是未來的防治重點。

根據疾管署統計，截至11月26日，台灣愛滋感染人數累計3萬9514人，其中今年新增1599人，較去年同期減少202人，降幅達11%，新增感染者數已連續2年下降，為2010年以來同期最低數。其中以20至24歲下降最多，較去年同期減少118人，降幅為31%。

羅一鈞表示，防疫見效的原因，除持續宣導安全性行為、正確使用保險套及預防性投藥等預防措施，也提供更具隱私及便捷的篩檢管道，可在家篩檢，今年也與12家醫院合作「一站式愛滋匿名快速篩檢服務」，讓原本不願或不敢接受篩檢的「黑數」更願意知道自己的感染狀況。

此外，為便利感染者領藥、穩定控制病毒量，目前全國有42家愛滋指定藥局，使持有醫師開立處方箋的感染者可就近領取愛滋藥物及獲得衛教服務。當感染者穩定服藥、體內病毒降到測不到，自然就降低傳染率，這也是國際證明有效的防治策略。

羅一鈞說，這樣的防治策略在英國倫敦、美國舊金山、紐約和澳洲雪梨都已經證實可讓愛滋疫情成功反轉，台灣參考先進國家策略，也成功防治，成績在國際名列前茅。

聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）近年發起90–90–90目標，希望在2020年達90%感染者知道自己病況，透過階梯式的愛滋防治策略，查到90%知道病況者有服用藥物、90%服用藥物者病毒量成功抑制，有效降低愛滋病毒感染人數。

羅一鈞表示，台灣目前已經做到87%感染者知道自己感染、其中有9成有服藥、有94%服藥者病毒量測不到。希望持續透過可近性高的篩檢方式、友善的社會氛圍，讓感染者願意穩定服藥，有助持續降低疫情。