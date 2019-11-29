故宮現百人串成巨型紅絲 我國愛滋新感染者連兩年下降

2019-11-29 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



今天的故宮博物院很不太一樣，近百人下午在外國觀光客聚集的廣場排出象徵「愛的開始」及「對愛滋感染者的接納」的巨型紅絲帶，響應今年世界愛滋日，衛福部疾管署表示，我國新增感染者數已連續兩年下降，創下十年同期新低紀錄，研判明年人數有望繼續下降。

每年12月1日為世界愛滋病日，今年由衛生福利部次長何啟功、國立故宮博物院院長吳密察、愛滋病防治及感染者權益保障會委員與民間團體等，並邀請藝人陶晶瑩，共同排列巨型紅絲帶。何啟功致詞時表示，期望台灣全體民眾齊步邁向零感染、零死亡、零歧視的三零願景。

國際以「90%感染者藉由篩檢知道病況、90%知道病況者按時服用藥物及90%服藥者病毒量能成功被抑制」作為愛滋病防治目標，目前我國後兩項已達標，約87％感染者藉由篩檢知道病況。但疾管署署長周志浩也說，仍有13％感染者不知染病，希望降低對感染者的歧視，各界一同關懷愛滋防治。

截至今年11月26日，本國籍愛滋感染人數累計39514人，其中今年新增1599人，較去年同期減少202人，降幅達11%。疾管署副署長羅一鈞表示，愛滋防治成果與近年推動「在家愛滋自我篩檢計畫」有關，去年起更推出便利超商取貨就能在家檢測。因更加重視民眾隱私，篩檢意願確實提高。

其中以20至24歲下降最多，較去年同期減少118人，降幅為31%。目前新增感染者中以25至29歲最多，去年排名第二多的20至24歲族群今年後退一名，成為第三，去年第三多的30至34歲群族今年則攀升至第二。

目前30歲以上青壯年族群下降趨勢比整體下降趨勢低，降幅不明顯，羅一鈞指出，未來除繼續向年輕族群推廣愛滋防治資訊外，會制定新策略打破30歲以上青壯年族群同溫層，讓青壯年族群更能獲取正確愛滋觀念。