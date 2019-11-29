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電視裡的魚游出來了！「慢飛天使」興奮遊海生館

2019-11-29 15:38聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

「哇！海底世界好美哦！」19名在伊甸基金會做早期療育的「慢飛天使」，昨天由老師和家長帶領暢遊屏東海洋生物博物館，電視和書本中的瑰麗海底世界和各式海洋生物，活生生呈現眼前，看著孩子臉上綻放的燦爛笑容、興奮專住表情、用簡單語彙表達心中感受，家長比孩子還樂。

伊甸旗山早療中心的19位「慢飛天使」，昨天由老師、家人陪同搭遊覽車抵達海生館，這群出現行動、智能、行為、情緒、語言和感覺（視覺、聽覺、感覺統合）等功能延遲發展的學齡前孩子，有的坐輪椅、娃娃車或正努力學走路；伊甸說，3歲前做1年早療，勝過將來做10年，這些家長不希望孩子的發展慢半拍、甚至慢上一大截。

4歲的慢飛天使「小新」和媽媽一起觀賞各式各樣的海底生物，用眼睛看、用手摸、用耳聽，他和其他的「慢飛天使」一樣，進到館內興奮又激動；「小新」媽媽說，過去在電視和書本中的瑰麗海底世界和海洋生物，活生生呈現在孩子眼前，孩子全程瞪著大眼，不停地問這是什麼，尤其是看到企鵝，興奮度破表。

全程抱著3歲孩子的吳姓媽媽心中百感交集，她嘆口氣說：「我也希望帶孩子出外走走，但孩子常停不下來，或有些不合宜的言行舉止，在家也不知如何幫助他？」，若帶孩子外出，常因孩子的異常言行舉止，要忍受外界的異樣眼光甚或言語指責，有的家長視為畏途，乾脆留在家中。

伊甸旗山早療中心主任許廷安說，透過團體親子活動多認識海洋生物，也用步行提升幼童能力並結合粗大動作、人際互動、語言表達及認知等訓練，讓幼童在自然環境中，將學習的機會運用在平常生活中，並促進幼童與家長的正向互動，讓不變的日常增添不同的樂趣，在練習發展的課程中，多些樂趣及歡笑，

19名在伊甸基金會早期療育的「慢飛天使」，由老師和家長帶領暢遊屏東海洋生物博物館...
19名在伊甸基金會早期療育的「慢飛天使」，由老師和家長帶領暢遊屏東海洋生物博物館，電視和書本中的瑰麗海底世界和各式海洋生物，活生生呈現眼前，臉綻放燦爛笑容和興奮專住表情。記者潘欣中／攝影
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