電視裡的魚游出來了！「慢飛天使」興奮遊海生館

2019-11-29 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



「哇！海底世界好美哦！」19名在伊甸基金會做早期療育的「慢飛天使」，昨天由老師和家長帶領暢遊屏東海洋生物博物館，電視和書本中的瑰麗海底世界和各式海洋生物，活生生呈現眼前，看著孩子臉上綻放的燦爛笑容、興奮專住表情、用簡單語彙表達心中感受，家長比孩子還樂。

伊甸旗山早療中心的19位「慢飛天使」，昨天由老師、家人陪同搭遊覽車抵達海生館，這群出現行動、智能、行為、情緒、語言和感覺（視覺、聽覺、感覺統合）等功能延遲發展的學齡前孩子，有的坐輪椅、娃娃車或正努力學走路；伊甸說，3歲前做1年早療，勝過將來做10年，這些家長不希望孩子的發展慢半拍、甚至慢上一大截。

4歲的慢飛天使「小新」和媽媽一起觀賞各式各樣的海底生物，用眼睛看、用手摸、用耳聽，他和其他的「慢飛天使」一樣，進到館內興奮又激動；「小新」媽媽說，過去在電視和書本中的瑰麗海底世界和海洋生物，活生生呈現在孩子眼前，孩子全程瞪著大眼，不停地問這是什麼，尤其是看到企鵝，興奮度破表。

全程抱著3歲孩子的吳姓媽媽心中百感交集，她嘆口氣說：「我也希望帶孩子出外走走，但孩子常停不下來，或有些不合宜的言行舉止，在家也不知如何幫助他？」，若帶孩子外出，常因孩子的異常言行舉止，要忍受外界的異樣眼光甚或言語指責，有的家長視為畏途，乾脆留在家中。