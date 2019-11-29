泰簽新規超麻煩 網友建議：利用落地免簽衝一波

2019-11-29 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



明日(11/30)起，申辦泰國簽證又有新規定。申辦個人簽證須先上網註冊、上傳個資等並完成線上繳款，才能將資料交到泰國辦事處，此外，還必須出示財力證明。相較我國正研擬再延長泰人來台免簽的期限，兩相對比，被網友形容是「天差地遠的差別待遇」，「比去歐洲還麻煩」，「那就不去了啊、這麼不方便」。

與過去辦泰簽比一比。過往個人申辦簽證，旅客只須將身分證正反面影本、護照正本、照片兩張交給旅行社即可代辦，但自11月30日上路的泰簽新制，旅客得先上網設定帳號，登入後上傳所有個資，同時完成線上付款，再預約時間將資料交給泰國辦事處，相對麻煩許多。網路旅行社也提前將辦泰簽的流程說明如下：1.網路預約，2.電子機票，3.住宿證明，4.財力證明，5.網路付款，6.再去泰國辦事處送件 7.之後再去領件 8.聽說是退件不退費(如果要排除以上機票住宿財力資料也可以用公司保信)。

旅遊業者建議，如果到泰國旅行不超過15天，建議直接到泰國辦理落地簽證，因泰國落地免簽證費到2020年4月30日。若要在台辦泰國簽證，規費不變收台幣1,200元，台灣旅行社收送件辦理變麻煩，手續費也將調整為500元以上。

旅客認為最麻煩的「財力證明」，依規定必須有清楚的存簿封面頁、內頁影本，以及3個月內的明細。泰國貿易經濟代表處表示，這是針對全球性做統一的系統規劃，並非只針對台灣。此外，財力證明的存款多寡不會影響簽證申辦，但如果漏傳財力證明資料，系統無法進行下一步。