母湯！清潔工不慎遭竹掃帚刺傷 自行停用抗生素險喪命

2019-11-29 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



抗生素藥物。圖／台中慈濟醫院提供 分享 facebook

擔任清潔工的吳婦，清掃時不慎被竹掃帚刺傷左前臂，造成蜂窩性組織炎合併大腸桿菌感染，卻自行停用抗生素，不只傷口未癒，還使症狀加重。台中慈濟醫院感染科主任王瑞興呼籲，使用抗生素千萬不能自己停藥，萬一產生抗藥性導致無藥可醫，小傷口也會丟性命！

吳婦遭竹掃帚扎傷後，原以為是小傷口沒太在意，直到腫脹、化膿才就醫，經檢查為蜂窩性組織炎，還合併大腸桿菌感染而化膿，接受抗生素治療5天好不容易穩定，吳婦卻急著出院工作，醫師將抗生素改為口服，並一再強調要完成整個療程，吃完所有抗生素絕不能停藥，未料出院才一個月，吳婦傷口再度紅腫、化膿，又來看診。

吳婦住院後，竟從檢體中培養出多種抗生素，且具有抗藥性的大腸桿菌，進一步詢問得知，吳婦自覺傷口表面已經痊癒，就沒依照醫囑注意傷口，加上常忘記吃藥，索性就停用抗生素，沒想到這一停藥，讓吳婦第二次住院治療，時間拉長到11天才控制。

王瑞興指出，雖然抗生素已可以成功治癒許多感染症，進而避免死亡等併發症，但抗生素並非萬靈丹！不是所有感染症狀都可以使用抗生素治療，病毒感染就不適合。他說，抗生素就像兩面刃，用得恰當就是良藥，沒有正確使用，就容易讓細菌產生抗藥性，造成致命危險。

王瑞興表示，目前畜牧業使用動物抗生素使肉品產量穩定，加上過期、未吃完的抗生素藥物任意棄置汙染環境，只要這些抗生素進入食物鏈，讓環境細菌暴露接觸到抗生素，加速細菌產生抗藥性，就可能成為「超級細菌」，一旦爆發超級細菌感染，可用藥物非常有限，治療相對變得棘手，有可能面臨無藥可醫的狀況，危及病人生命，是相當重要的全球議題。

王瑞興表示，只要掌握抗生素正確使用的三不原則「不自行購買、不主動要求、不隨便停藥」，不僅能安心使用抗生素完成疾病治療，也能避免細菌產生抗藥性。若有過期或未吃完的抗生素、免疫抑制劑、荷爾蒙藥物，也建議送回原發藥處回收，避免汙染環境。